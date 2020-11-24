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24 ноября 2020, 11:03

Число киберпреступлений в Гомельской области в этом году выросло почти в два раза

Фото из архива
Фото из архива

24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи Гомельской области отмечают в 2020 году в регионе стремительный рост преступлений в сфере высоких технологий (ст.212, 349-355 УК), сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Так, за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 2295 киберпреступлений, что почти в два раза больше, чем в 2019-м (1177). Тенденция к росту таких преступлений отмечается в нынешнем году на территории всей страны (7694 - в 2019-м, 16304 - в 2020-м). По словам Марии Кривоноговой, наибольший рост в регионе зафиксирован в Гомеле (+370), а также в Жлобинском (+122), Мозырском (+143), Речицком (+111) и Светлогорском (+93) районах.

"Практически 90% от общего числа преступлений данной категории составляют преступления по ст.212 УК, когда действия злоумышленников сопряжены с хищением имущества путем использования компьютерной техники", - подчеркнула представитель УСК.

Широко распространена преступная практика хищения денег с карт-счетов через вишинг. Злоумышленники под видом банковских работников звонят людям на мобильные телефоны, применяют психологические манипуляции и выманивают сведения о банковских картах и их реквизитах. "Чаще всего преступники сообщают потенциальной жертве ложную информацию о подозрительных попытках перевода или снятия денег с карт-счетов и необходимости пресечения неправомерных операций. С первых минут разговора лжебанкиры придерживаются наступательной манеры общения, задают много вопросов, не дают собеседнику возможности осмыслить поступающую информацию", - рассказала Мария Кривоногова. Для большей убедительности они называют известные им имя и отчество держателя карты, используют в речи банковскую терминологию. Зачастую злоумышленники маскируют свой абонентский номер под реальный номер банка.

Нередки случаи, когда преступники под видом широкопрофильных специалистов Беларусбанка предлагают клиентам других банков бесплатную услугу по предотвращению кибератак на их карт-счета. Так, в августе такой "консультант" убедил 32-летнего жителя Гомеля, что с его карты пытаются снять средства. Преступник выведал реквизиты карт Беларусбанка и Белгазпромбанка, а также SMS-коды для подтверждения операций. В итоге гомельчанин лишился сбережений в национальной и иностранной валюте на сумму Br15 тыс. в эквиваленте.

В октябре 62-летний житель Мозыря, не являющийся держателем карты Беларусбанка, сообщил злоумышленнику реквизиты своих четырех карт других банков и одной карты жены. В результате с карт-счетов супругов списано свыше Br41 тыс.

"В арсенале лжебанкиров помимо разнообразных запугиваний есть заманчивые предложения о дистанционном оформлении выгодных депозитов, электронные письма о переформатировании системы безопасности банка и необходимости заполнения анкеты с указанием реквизитов карты, а также другие уловки", - добавила Мария Кривоногова.

Распространен и такой способ хищения средств с карт-счетов, как фишинг, когда злоумышленники получают конфиденциальную информацию (о паспортных данных, реквизитах банковских карт, логин и пароль от интернет-банкинга и т.д.) через ссылки на фейковые интернет-страницы. Чаще всего в сети преступников попадают пользователи торговых интернет-площадок. Злоумышленник сообщает продавцу, что хочет купить товар, и для перевода денег просит реквизиты карты. Затем якобы для подтверждения перевода продавцу сбрасывается фишинговая ссылка на ложную страницу интернет-банка с просьбой ввести данные пользователя и подтверждающий SMS-код. Получив необходимую информацию, преступник снимает с карт-счета деньги. Как правило, общение между злоумышленником и потерпевшим идет исключительно через мессенджеры, обратила внимание официальный представитель.

Так, в начале ноября жительница Житковичей разместила на одной из популярных площадок объявление о продаже ботильонов. В WhatsApp с ней связалась потенциальная покупательница, пообещала полную предоплату и попросила передать обувь через курьерскую службу. Покупательница сбросила женщине фишинговую ссылку для введения реквизитов карты, на которую необходимо перевести деньги за покупку. Продавец указала данные карты рассрочки, и с нее списали почти Br2 тыс.

Мария Кривоногова напомнила: по правилам пользования банковской картой, запрещается передавать ее третьим лицам, разглашать реквизиты. Однако на практике держатели часто игнорируют меры безопасности.

К примеру, 71-летний житель Житковичей передал свою карту соцработнику. На протяжении года женщина помогала пенсионеру по хозяйству, покупала продукты, оплачивала коммунальные услуги. Изначально подопечный тщательно следил за движением средств на расчетном счете, однако после перенесенного заболевания ослабил контроль. Помощница этим воспользовалась и за несколько раз сняла с его карты не менее Br1,6 тыс. Сейчас женщина находится в статусе подозреваемой.

Внимательными и осторожными следует быть и владельцам мобильных телефонов. Злоумышленники под различными предлогами просят телефон, подключаются к услуге v-banking, получают от оператора связи быстрый кредит в размере до Br100 и переводят деньги на свой счет.

В производстве следственного управления УСК по Гомельской области находилось дело в отношении пятерых несовершеннолетних, которые в течение полугода обманывали таким образом доверчивых жителей Гомеля. Злоумышленники просили у детей и подростков телефон, объясняя, что нужно срочно заблокировать утерянную карточку. Потерпевшим по делу признан 61 человек, 26 из которых были установлены в ходе следствия.

Способы совершения преступлений в сфере высоких технологий и против информационной безопасности постоянно видоизменяются, поэтому необходимо регулярно повышать цифровую грамотность, подчеркнула Мария Кривоногова.

"Сотрудники Следственного комитета рекомендуют держателям банковских карт внимательно ознакомиться с правилами безопасного пользования, размещенными на официальных сайтах банковских учреждений. Пользователей социальных сетей и посетителей интернет-площадок следователи призывают к критичному восприятию всей поступающей информации", - добавила официальный представитель УСК.-0-

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Гомельская область киберпреступность
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