Число коррупционных преступлений в Гродненской области снизилось втрое

16 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С начала года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го число выявленных в Гродненской области коррупционных преступлений снизилось более чем в три раза. Об этом рассказал прокурор области Виктор Корзун во время заседания комиссии Гродненского облисполкома по противодействию коррупции, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры.

Заседание прошло в режиме видеоконференции. Участие в ней приняли руководство области, представители прокуратуры, КГК, структурных подразделений облисполкома, председатели комиссий по противодействию коррупции городских и районных исполкомов региона.

По словам Виктора Корзуна, сокращению числа коррупционных преступлений способствовали предупредительные меры. "Вместе с тем по итогам года предстоит тщательно проанализировать и другие факторы, повлиявшие на такую динамику. Следует учитывать, что в нынешнее время любые проявления коррупции приобретают и политический окрас, дают подпитку протестным настроениям", - подчеркнул прокурор области.

Одной из наиболее подверженных преступлениям против интересов службы остается аграрная отрасль. За укрывательство падежа крупного рогатого скота и искажение сведений о надоях молока к уголовной ответственности привлечены более 30 человек - управляющие, заведующие, помощники заведующих и бригадиров ферм. Причиной противоправных действий зачастую становилась попытка уйти от ответственности за просчеты в работе. Также некоторые стремились получить повышение зарплаты. Чтобы не допустить подобных фальсификаций, отмечалось во время заседания, принципиальной и упреждающей должна быть работа ведомственных ревизионных служб, специалистов сельхозуправлений и областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.

Особое внимание участники видеоконференции уделили коррупционным правонарушениям в образовании. "Волюнтаристские, оторванные от жизни задания и планы порождают такую же их реализацию. У нас уже были приписки в библиотечной системе, когда на места доводили заведомо невыполнимые планы. Поэтому в отдельных случаях следует дополнительно проанализировать обоснованность плановых показателей, в том числе по внебюджетной деятельности для учреждений в сельской местности. Школьный учитель должен учить детей, директор школы - отвечать за организацию этого процесса, а не за выполнение непонятных показателей по сбору денег", - обратил внимание Виктор Корзун.

Прокурор области предложил ужесточить ответственность за искажение отчетности. Кроме того, он порекомендовал при аттестации руководителей всех уровней и сфер деятельности, при заключении с ними контрактов на новый срок наряду с другими критериями учитывать исполнение в подчиненных организациях требований антикоррупционных норм.-0-