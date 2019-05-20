20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пожаров в Гомельской области с начала года выросло более чем на треть. Такая информация прозвучала на заседании областного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры области.

Заседание прошло под председательством прокурора Гомельской области Виктора Морозова. Он сообщил, что за январь-апрель 2019-го в области произошло 306 пожаров - это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате погибло 18 и травмировано 26 человек. Причиной каждого второго пожара стало неосторожное обращение с огнем, каждого пятого - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

В мае участились возгорания на частных лесоперерабатывающих предприятиях. Так, на одном из предприятий в Гомельском районе инцидент случился из-за неисправности печного отопления в цехе деревообработки.

Прокурор обратил внимание на планирование мониторингов. Органы пожарного надзора посещали государственные учреждения и организации с долей госсобственности, тогда как частные предприятия фактически остались без контроля.

По итогам заседания согласованы меры по предупреждению пожаров и гибели в них людей.-0-