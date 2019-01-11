Число пожаров в Гродненской области за 15 лет сократилось более чем в 2 раза

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На протяжении последних лет в Гродненской области отмечается сокращение количества пожаров и погибших на них людей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Гродненского областного управления МЧС Сергей Шпарло, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2018 году в Гродненской области произошло 833 пожара (в 2004 году - более 1,7 тыс.). Бойцы МЧС на них спасли 16 человек, у огня удалось отстоять свыше 500 строений, 80 единиц техники, более 200 т кормов. Пожары унесли жизнь 58 человек. Большинство случаев связано с неосторожным курением, причем около 80% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Количество погибших в огне по сравнению с 2004 годом сократилось почти в 4 раза.

"Это в том числе результат профилактической работы. Сегодня основной упор сделан на работу с населением. Ведь все пожары с гибелью людей произошли в жилом секторе. Выработан алгоритм действий. Помимо смотровых комиссий при сельисполкомах и рабочих групп при райисполкомах, создана областная мобильная группа, которая только в прошлом году совершила 18 выездов в регионы с неблагоприятной обстановкой. В конце 2018 года начала работать областная комиссия по предупреждению пожаров в жилом секторе. В центре ее внимания - проблемные вопросы, не решенные по тем или иным причинам на местах", - отметил Сергей Шпарло. В профилактических акциях, проводимых службой 101, приняли участие около 500 тыс. человек.

В 2018 году в Гродненской области установлено свыше 11 тыс. автономных пожарных извещателей, более 3,5 тыс. из них - в домах пожилых и одиноко проживающих граждан. В прошлом году в Гродненской области благодаря сработке АПИ были спасены свыше 20 человек, в том числе семья из Сморгонского района, где воспитываются 6 детей.

Активно ведется профилактическая работа среди детей. В прошлом году в Гродненской области было открыто 15 имиджевых объектов МЧС. На их базе в игровой и развлекательной форме ребятам прививаются азы безопасности. Размещаются такие игровые комнаты в крупных торговых центрах, кинотеатрах, спортивных комплексах.

В 2018 году было обследовано почти 1,8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей, на 1,5 тыс. объектах было выявлено около 5 тыс. нарушений правил пожарной безопасности. Сергей Шпарло подчеркнул, что большинство из них было устранено на месте. Те нарушения, которые требовали более длительного срока на устранение, находятся на постоянном контроле. Снять все вопросы по объектам планируется в первой половине 2019 года.-0-