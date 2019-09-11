Число сделок купли-продажи жилых домов в Минске в I полугодии уменьшилось в 3,4 раза

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первое полугодие в Минске зарегистрировано в 3,4 раза меньше сделок купли-продажи жилых усадебных домов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Национальном кадастровом агентстве (НКА).

В отчетный период покупатели отдавали предпочтение домам площадью меньше 50 кв.м (в 42% случаев) и домам, которые были построены до 1980 года (54% сделок).

Что касается стоимости жилья, то, к примеру, цена квадрата в современном доме (от 2000 года постройки с площадью более 100 кв.м) составила в первом полугодии Br2627 (это на 3,7% больше, чем во втором полугодии 2018 года).

"Если говорить о стандартных домах (деревянные 1981-2000 годов постройки или кирпичные, построенные после 2000 года), то в первом полугодии с ними было совершено всего пять сделок купли-продажи. Диапазон цен был от Br561 до Br5534 за 1 кв.м, что делает среднюю цену непоказательной", - отметили в НКА. Таким образом, цена квадрата была смоделирована на основании тенденций изменения цен по современным и ветхим домам и составила Br1851.

При покупке ветхого дома (речь о деревянных домах, построенных до 1980 года, с площадью до 150 кв.м) за 1 кв.м отдавали в среднем Br1633. Это почти на 2% дороже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По данным ведомства, с 2017 года по июнь 2019-го в Минске было совершено более 350 сделок купли-продажи жилой усадебной недвижимости, 24 из которых - в январе-июне нынешнего года.-0-