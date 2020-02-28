Чистая прибыль реального сектора экономики в Могилеве за 2019 год выросла более чем в 2 раза

28 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Чистая прибыль реального сектора экономики в Могилеве за 2019 год составила почти Br106 млн. Это в 2,3 раза больше, чем в 2018 году, сообщил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев на заседании, где подводились итоги социально-экономического развития областного центра за прошлый год, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Цумарева, возросли показатели сферы оказания услуг. "Большой вклад снесли IT-компании, которые увеличили объемы с $2 млн в 2018 году до $4,5 млн в прошлом", - уточнил он.

Выше уровня 2018 года в Могилеве сработали 47 промышленных предприятий, среди которых "Бабушкина крынка", Могилевский мясокомбинат, "Зенит", Комбинат силикатных изделий, "Можелит", "Технолит".

"В экономику города было инвестировано около Br500 млн за счет всех источников финансирования. Однако над привлечением прямых иностранных инвестиций еще необходимо поработать", - обратил внимание председатель горисполкома.

Что касается соцсферы, многодетные семьи в прошлом году построили 39 тыс. кв.м жилья. Новоселами стали более 500 семей. Всего по итогам года в эксплуатацию было введено около 115 тыс. кв.м общей площади жилых помещений.

Минувший год для города, по оценке мэра, был успешным. "В кратчайшие сроки смогли реализовать крупные и необходимые для города проекты: открыли школу в Казимировке, завершили реконструкцию родильного дома городской больницы скорой медицинской помощи. В городе появились новые спортивные объекты: стационарные теннисные корты, крытый футбольный манеж", - рассказал Владимир Цумарев. Он подчеркнул, что главная задача - обеспечить горожан комфортными условиями жизни, труда и отдыха. "Работу в этом направлении будем продолжать и в текущем году", - заключил мэр.-0-