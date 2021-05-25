Чистая прибыль резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в I квартале превысила Br100 млн

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Чистая прибыль резидентов СЭЗ "Гродноинвест" по итогам первого квартала 2021 года превысила Br100 млн. Это лучший показатель среди СЭЗ из всех областей страны, сообщили БЕЛТА в администрации гродненской свободной экономической зоны.

Отмечается, что в январе - марте текущего года выручка от реализации товаров и услуг выросла на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она достигла показателя в Br1 млрд.

"В первом квартале 2021 года резиденты СЭЗ "Гродноинвест" улучшили основные показатели экономической деятельности и заняли лидирующие позиции среди СЭЗ страны. Производительность труда выросла на 31%, рентабельность продукции превысила 21%, а количество убыточных предприятий сократилось до минимального уровня", - рассказали в администрации.

Высокая эффективность в работе достигнута в том числе за счет наращивания поставок продукции резидентов на зарубежные рынки. В первом квартале экспорт возрос на 23% и достиг $280 млн. Всего же на экспорт поставляется более 70% произведенной продукции.

Резидентами СЭЗ "Гродноинвест" являются 75 компаний с инвестициями из 40 стран мира. "Они успешно реализуют инвестиционные проекты в сфере деревообработки и мебельного производства, машиностроения и металлообработки, пищевой, химической и легкой промышленности, сельского хозяйства. Среди инвесторов и партнеров СЭЗ "Гродноинвест" известные мировые компании Kronospan, IKEA, Szynakameble, Fey&Co, Volkswagen, Haver&Boecker, Mispol, Сonte Spa, ZOV, Atlas, PCC, Sodrugestvo и другие", - отметили в администрации свободной экономической зоны.

Потенциальным инвесторам, планирующим создание современных, ориентированных на экспорт производств, в СЭЗ "Гродноинвест" предоставляют налоговые, таможенные и другие преференции. Здесь также готовы подобрать участок или производственные площади, поддержать на всех стадиях от идеи до выпуска готовой продукции.-0-