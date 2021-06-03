Члены Президиума Совета Республики провели единый день приема граждан

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Президиума Совета Республики Национального собрания провели сегодня единый день приема граждан в исполкомах Минского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела прием граждан в Боровлянском сельском исполкоме. На прием записались более 90 человек. Сегодня свои проблемы и предложения смогли озвучить около 30 из них.

"Минская область - это пристоличье. Здесь есть свои особенности - когда люди работают, допустим, в Минске, а живут в Минской области. Это большая плотность населения, и, конечно, вопросов здесь достаточно много, - отметила Наталья Кочанова. - Что касается сегодняшнего приема, то людей волнуют вопросы наведения порядка, благоустройства территорий, водоснабжения населенных пунктов. Это вопросы жизненно важные. Потому что от качества питьевой воды, продуктов питания, воздуха зависит здоровье наших граждан. Эти вопросы должны находиться на контроле местной власти, и их необходимо оперативно решать, не затягивая, чтобы у людей не было необходимости обращаться в вышестоящие органы".

По словам спикера, завтра вопрос о работе с обращениями граждан в Минском районе будет рассмотрен на Президиуме Совета Республики, где в том числе будут подняты проблемы, озвученные жителями региона во время приема граждан.

В частности, жительница деревни Валерьяново Екатерина Фадеенкова пришла на прием с предложением передать местную водопроводную систему на баланс государства. "Мы больше года боремся за то, чтобы наша водопроводная система обслуживалась государственным предприятием "Водоканал Минского района", чтобы мы были под крылом государства, платили за воду по государственным тарифам, были уверены в ее санитарном контроле", - рассказала женщина.

По ее словам, председатель Совета Республики не только выслушала, но и пообещала разобраться в проблеме. "Наталья Ивановна пообещала разобраться, привлечь компетентные органы. Она считает, что такой важный вопрос, как водоснабжение, должен быть в руках государства", - отметила Екатерина Ивановна.

Кроме того, поднимались вопросы качества питьевой воды, ремонта крыши жилого дома и многие другие. Но, самое главное, ни одно из обращений не остается без внимания. Пример тому - письмо минчанки Татьяны Карасевой, которое поступило на адрес Совета Республики. Женщина благодарна спикеру за помощь в получении материальной поддержки для покупки дорогостоящего лекарства для дочери.

"Я всегда была уверена, а теперь еще раз убеждаюсь, что моя страна не оставит в беде, а поможет и защитит в трудную минуту, - написала женщина в своем письме. - Я являюсь патриотом и защитником своей Родины, которую люблю".

Особенностью сегодняшнего личного приема у Натальи Кочановой стало участие в нем молодых парламентариев. Председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, спорту и туризму Молодежного парламента Владислав Волчек уверен, это хороший опыт общения с людьми.

"Сегодня у членов Молодежного парламента появилась уникальная возможность принять участие в приеме граждан со спикером верхней палаты. Мы смогли увидеть, как проходит прием граждан, как Наталья Ивановна общается с людьми, которые обращаются по тем или иным вопросам. Это возможность перенять опыт и транслировать его уже на своем уровне - на уровне областей, представительств и профильных учреждений. В моем случае это организации здравоохранения", - рассказал молодой парламентарий журналистам.

Кроме того, сегодня прием граждан провели заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко (в Заславском городском исполкоме), председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец (в Мачулищанском поселковом исполкоме) и председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков (в Сеницком сельском исполкоме). Люди смогли обратиться со своими проблемами, которые касались жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, и другими вопросами.-0-