Кочанова проводит личный прием граждан в Боровлянском сельисполкоме

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проводит сегодня прием граждан в Боровлянском сельском исполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы решили несколько по-иному посмотреть на работу с обращениями граждан в соответствии с существующим законодательством. Завтра мы будем рассматривать на Президиуме Совета Республики вопрос о работе с обращениями граждан в Минском районе. Статистически мы, конечно, владеем ситуацией - сколько поступает обращений из Минского района в Совет Республики, какие вопросы находятся у нас на контроле. Но чтобы владеть более оперативной информацией, мы приняли решение разъехаться сегодня по регионам Минского района - провести приемы по личным вопросам, посмотреть, какие вопросы волнуют граждан", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, такая форма работы будет практиковаться и в других регионах страны.

"Это только начало. Хотя в первом квартале года мы рассматривали вопрос по работе с обращениями граждан в Московском районе Минска. Но тогда мы не проводили такие широкомасштабные приемы по личным вопросам. Это хорошая форма. Думаю, она зарекомендует себя и в дальнейшем мы будем продолжать такую форму работы с обращениями граждан в разных областях страны и городе Минске", - отметила спикер.

Сегодня члены Президиума Совета Республики Национального собрания проводят единый день приема граждан в исполкомах Минского района. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко - в Заславском городском исполкоме, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец - в Мачулищанском поселковом исполкоме, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков - в Сеницком сельском исполкоме.

Приемы начались в 11.00.-0-