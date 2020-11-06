"Чтобы деревья радовали зеленью" - молодежь посадила сквер в Гомеле

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акцию по озеленению провела молодежь в Гомеле: посажен сквер, благоустроены места отдыха, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации БРСМ.

Накануне 7 ноября актив БРСМ Железнодорожного района, а также ребята из автомеханического колледжа и Белорусского государственного университета транспорта посадили более 100 саженцев на месте бывшего яблоневого сада в Сельмашевском микрорайоне. Как рассказал первый секретарь Железнодорожного райкома БРСМ Павел Радченко, это устойчивые к условиям городской среды деревья. "Многие ребята сажали деревца впервые. Им помогали специалисты предприятия "Красная гвоздика", - уточнил он. Молодые люди намерены также следить за тем, как саженцы будут приживаться.

Еще один трудовой десант отметился в Новобелицком районе Гомеля. В зоне отдыха "Пруды" ребята, к которым присоединились жители района, высадили кустарники. Такие живые изгороди украсят любимое место гомельчан, уверены молодые люди.

Активисты БРСМ Новобелицкого района и ветераны молодежного движения также посадили молодые каштаны около кинотеатра "Мир". "Мы очень любим наш район и хотим, чтобы он был еще краше и интереснее. Пусть эти насаждения весной и летом радуют жителей и гостей района пышной зеленью", - отметила первый секретарь Новобелицкого райкома Марина Лапицкая.

Как уточнили в обкоме БРСМ, такие акции проходят по всей области. Эта работа будет продолжена.-0-

Фото Железнодорожного райкома БРСМ