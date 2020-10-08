Чуприс: необходимо формировать особую правовую культуру населения

8 октября, Белыничи /Корр. БЕЛТА/. Необходимо формировать особую правовую культуру населения. Таким мнением с журналистами поделилась заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс во время выездного личного приема граждан в Белыничском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшний прием интересен тем, что вопросы очень сложные в силу своей эмоциональной окраски и требуют участия специалистов, - отметила Ольга Чуприс. - Люди переживают за свою судьбу, за, казалось бы, мелкие, но очень значимые для них вопросы. Они переживают за своих близких - и это тенденция последнего времени. Во время таких приемов стараюсь ориентировать граждан на то, чтобы многие споры, которые, как им кажется, лежат в плоскости административных, переместить в сторону разбирательств, которые требуют разрешения в судебном порядке. Это говорит о необходимости формирования особой правовой культуры населения. Люди уже готовы к такой работе. И некоторые даже показывают хорошие примеры таких шагов. Но есть у нашего населения определенное недоверие к органам судебной власти. Люди хотят решить свои вопросы одномоментно. Судебный процесс - это долгая работа, которая требует качественной подготовки документов и продуманности. И если люди начнут обращаться в суд, в том числе привлекать адвокатов или профессиональных юристов, обращаться к специалистам на предприятиях за помощью, уменьшится количество обращений, которые будут поступать. Кроме того, сами местные органы власти будут вынуждены особым образом реагировать на те недовольства граждан, которые могут в дальнейшем стать предметом рассмотрения в суде".

На прием люди приходили с вопросами трудоустройства, благоустройства близлежащих территорий, взаимоотношений с исполнительной властью, соседями и родственниками. Многие обращения касались юридической направленности. Обратившимся разъясняли систему налогообложения, получения адресной помощи, различных вариантов трудоустройства.

Ольга Чуприс во время приема граждан

Так, жительница агрогородка Техтин пожаловалась на неудобства, которые доставляет ей дорога, проходящая у дома. Женщина рассказала, что она песчано-гравийная и в дождливую погоду с нее в огород смывает песок. Помимо этого она отметила, что соседний дом сейчас нежилой и там никто не занимается благоустройством территории. Ольга Чуприс ответила, что данные вопросы будут дополнительно рассмотрены компетентными органами и в случае, если обнаружатся нарушения, их устранят.

"Часто людям необходимо определенное участие в их судьбе, им важно быть услышанными, пожаловаться на проблемы, с которыми они столкнулись. И это не значит, что местные органы власти не работают, ряд вопросов решается как раз на этом уровне. Меняются жизнь и обстановка, вопросы нарастают, и здесь нужно участие председателя исполкома и соответствующих служб специально для разрешения этих проблем", - подчеркнула заместитель главы Администрации Президента.

Ольга Чуприс отметила важность выездных приемов. "Местные органы должны чувствовать, что они не брошены. И граждане, которые проживают не в Минске или областных центрах, должны понимать, что о них не забыли. И если у них возникает спор, который требует участия своеобразного арбитра или посредника, нужно предоставить им такую возможность. Граждане приходят на такие приемы, чтобы услышать, правы они или нет. И если даже неправы, то об этом нужно услышать со стороны независимого эксперта", - сказала она.

"Если оценивать обращения, которые поступают в Администрацию Президента, хочу сказать, что их количество сейчас уменьшилось, но в целом увеличилось количество обращений другого порядка. Они относятся к благодарностям и словам поддержки в адрес той политики, которая проводится в Беларуси: Президента, главы Администрации и в целом всей системы государственных органов. Люди поддерживают те добрые начинания, которые есть, чувствуют и видят эту работу. Строятся дороги, осуществляется благоустройство, ремонтируются дома, улучшается качество воды, потому что строятся станции обезжелезивания в соответствии с планом. И люди это все замечают. Хочется сказать местным органам власти спасибо за то, что они находят возможности создавать людям комфортные условия для жизни", - подытожила Ольга Чуприс.-0-

Фото Мариам Табагари, Могилевские ведомости - БЕЛТА