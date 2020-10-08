Чуприс: необходимо формировать особую правовую культуру населения

8 октября, Белыничи /Корр. БЕЛТА/. Необходимо формировать особую правовую культуру населения. Таким мнением с журналистами поделилась заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс во время выездного личного приема граждан в Белыничском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодняшний прием интересен тем, что вопросы очень сложные в силу своей эмоциональной окраски и требуют участия специалистов, - отметила Ольга Чуприс. - Люди переживают за свою судьбу, за, казалось бы, мелкие, но очень значимые для них вопросы. Они переживают за своих близких - и это тенденция последнего времени. Во время таких приемов стараюсь ориентировать граждан на то, чтобы многие споры, которые, как им кажется, лежат в плоскости административных, переместить в сторону разбирательств, которые требуют разрешения в судебном порядке. Это говорит о необходимости формирования особой правовой культуры населения. Люди уже готовы к такой работе. И некоторые даже показывают хорошие примеры таких шагов. Но есть у нашего населения определенное недоверие к органам судебной власти. Люди хотят решить свои вопросы одномоментно. Судебный процесс - это долгая работа, которая требует качественной подготовки документов и продуманности. И если люди начнут обращаться в суд, в том числе привлекать адвокатов или профессиональных юристов, обращаться к специалистам на предприятиях за помощью, уменьшится количество обращений, которые будут поступать. Кроме того, сами местные органы власти будут вынуждены особым образом реагировать на те недовольства граждан, которые могут в дальнейшем стать предметом рассмотрения в суде".
На прием люди приходили с вопросами трудоустройства, благоустройства близлежащих территорий, взаимоотношений с исполнительной властью, соседями и родственниками. Многие обращения касались юридической направленности. Обратившимся разъясняли систему налогообложения, получения адресной помощи, различных вариантов трудоустройства.
Так, жительница агрогородка Техтин пожаловалась на неудобства, которые доставляет ей дорога, проходящая у дома. Женщина рассказала, что она песчано-гравийная и в дождливую погоду с нее в огород смывает песок. Помимо этого она отметила, что соседний дом сейчас нежилой и там никто не занимается благоустройством территории. Ольга Чуприс ответила, что данные вопросы будут дополнительно рассмотрены компетентными органами и в случае, если обнаружатся нарушения, их устранят.
"Часто людям необходимо определенное участие в их судьбе, им важно быть услышанными, пожаловаться на проблемы, с которыми они столкнулись. И это не значит, что местные органы власти не работают, ряд вопросов решается как раз на этом уровне. Меняются жизнь и обстановка, вопросы нарастают, и здесь нужно участие председателя исполкома и соответствующих служб специально для разрешения этих проблем", - подчеркнула заместитель главы Администрации Президента.
Ольга Чуприс отметила важность выездных приемов. "Местные органы должны чувствовать, что они не брошены. И граждане, которые проживают не в Минске или областных центрах, должны понимать, что о них не забыли. И если у них возникает спор, который требует участия своеобразного арбитра или посредника, нужно предоставить им такую возможность. Граждане приходят на такие приемы, чтобы услышать, правы они или нет. И если даже неправы, то об этом нужно услышать со стороны независимого эксперта", - сказала она.
"Если оценивать обращения, которые поступают в Администрацию Президента, хочу сказать, что их количество сейчас уменьшилось, но в целом увеличилось количество обращений другого порядка. Они относятся к благодарностям и словам поддержки в адрес той политики, которая проводится в Беларуси: Президента, главы Администрации и в целом всей системы государственных органов. Люди поддерживают те добрые начинания, которые есть, чувствуют и видят эту работу. Строятся дороги, осуществляется благоустройство, ремонтируются дома, улучшается качество воды, потому что строятся станции обезжелезивания в соответствии с планом. И люди это все замечают. Хочется сказать местным органам власти спасибо за то, что они находят возможности создавать людям комфортные условия для жизни", - подытожила Ольга Чуприс.-0-
Фото Мариам Табагари, Могилевские ведомости - БЕЛТА