Датчики контроля скорости будут работать на участках трасс М8 и М10 в Гомельской области

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области на участках автодорог М8 и М10 будут установлены мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

С 29 января по 11 февраля на 30-м км автодороги "Подъезд к Гомелю от М10" мобильный датчик будет контролировать скорость автомобилистов в двух направлениях. На этом участке легковой транспорт должен ехать со скоростью 90 км/ч, грузовой - 70 км/ч.

Мобильные системы будут установлены также на 114-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин с 31 января по 13 февраля. Автомобилисты должны двигаться на этом участке со скоростью 60 км/ч.

С 1 по 14 февраля датчик будет фиксировать скоростные нарушения на 343-м км автодороги М8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины в двух направлениях. Здесь действует скоростное ограничение 60 км/ч для всех видов транспорта.

Госавтоинспекторы напоминают водителям, что при выборе скорости необходимо ориентироваться на погодные условия, видимость и состояние проезжей части, а также учитывать свой стаж вождения. "Двигайтесь с безопасной скоростью и придерживайтесь зимнего стиля вождения", - призвали в УГАИ.-0-