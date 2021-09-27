Датчики контроля скорости работают на трех участках дорог в Гомельской области

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Датчики контроля скорости будут установлены с 27 сентября по 3 октября на трех участках автодорог Гомельской области, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Под контролем в течение недели будет 83-й км М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. На данном участке водителям легкового транспорта необходимо двигаться со скоростью до 100 км/ч, грузового - до 70 км/ч.

Приборы работают и в районе дома №91 на пр.Речицком Гомеля. Скоростное ограничение для водителей всех транспортных средств - 50 км/ч.

Фиксировать нарушения датчики будут также на 334-м км М8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины. Здесь все водители не должны превышать 60 км/ч.

В УГАИ обратили внимание: датчики работают в двух направлениях.

Госавтоинспекторы напомнили водителям, что превышение скоростного режима - одна из основных причин ДТП с тяжелыми последствиями. "Выбирайте скорость исходя из погодных условий, состояния дорожного покрытия и времени суток. Не забывайте, что в городе необходимо придерживаться скорости транспортного потока, а на загородных дорогах - избегать высоких скоростей", - рекомендовали в УГАИ.-0-