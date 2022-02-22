Давай поженимся: 32 пары зарегистрируют брак в зеркальную дату 22.02.2022 в Могилеве

22 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В зеркальную дату 22 февраля в Могилеве поженятся 32 пары. Половина регистраций пройдет в торжественной обстановке, рассказала корреспонденту БЕЛТА начальник отдела ЗАГСа Могилевского горисполкома Галина Оношко.

По словам Галины Оношко, этот месяц подарил могилевским женихам и невестам сразу 3 красивые даты - 2, 12 и 22 февраля. Соответственно, спрос на регистрацию браков в эти даты существенно возрос. Например, в субботу, 12 февраля, свои отношения узаконили 37 пар. Несмотря на то, что 22 число приходится на будний день, желающих стать мужем и женой тоже много: в красивую дату распишутся 32 пары, в том числе те, где один из супругов - гражданин иностранного государства.

"С начала года в областном центре уже зарегистрировано порядка 200 браков, - отметила начальник отдела ЗАГСа. - Для сравнения, в прошлом году в Могилеве свои отношения узаконили более 2,4 тыс. пар. Это почти на 600 свадеб больше, чем в 2020 году. Значит, в сознании людей пандемия уже отходит на второй план, жизнь возвращается в свою колею, а на первое место снова возвращаются простые общечеловеческие ценности - любить и рожать детей".

К вопросу, стоит ли привязывать свадебное торжество к зеркальной дате, многие относятся скептически. Так и сотрудники могилевского ЗАГСа говорят - что вера в судьбоносные даты не всегда оправдана: в первую очередь счастье заключается в любви и взаимопонимании, а не в красивом дне календаря и размахе праздника.

"В этом году мы ожидаем не только рост количества свадеб, но и числа новорожденных могилевчан, - отметила Галина Оношко. - Так, в 2021-м на свет появились почти 3 тыс. малышей и уже порядка 300 - в этом году. В основном в 2022-м будут рожать деток молодожены 1999-2001 годов рождения. В те годы мы также наблюдали всплеск рождаемости. Эти мамы и папы как раз подарят областному центру много новых горожан".-0-