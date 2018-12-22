Дед Мороз начнет принимать гостей сразу по двум адресам в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домик Деда Мороза торжественно откроется в Минском зоопарке 22 декабря, где начнется зимний "Звериный переполох". Но этот сказочный персонаж на то и волшебник, чтобы быть в нескольких местах местах одновременно - также с 22 декабря он начнет принимать маленьких гостей в своем домике в минском парке им. Максима Горького, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Всех гостей зоопарка ожидает сказочное представление с любимыми героями, катание на санях и награждение победителей конкурса детских рисунков "Новогоднее желание". К его приезду Дед Мороз подготовил елку, резной трон, праздничные украшения.

Получить поздравление от главного новогоднего персонажа можно будет ежедневно с 10.00 до 17.00 вплоть до 31 декабря по предварительной записи.

Также в числе праздничных мероприятий зоопарка театрализованное представление "Новогодние приключения в зоопарке" (25 и 29 декабря), новогодний баттл с Дедом Морозом возле елки (с 2 по 6 января) и "Беларускiя калядкi" (7 января). Все представления начинаются в 13.00.

В то же время до 7 января будет открыта сказочная избушка деда Мороза в парке им. М. Горького. Здесь добрый волшебник с верными помощниками белочками и зайчиками будет принимать маленьких детей (до 11 лет) с 10.30 до 18.30, но могут рассчитывать на поздравления и ребята постарше.

По традиции дедушка поинтересуется, как прошел уходящий год, поздравит с наступающим, предложит игры и загадки, с удовольствием выслушает стихотворения и песни. Ни один ребенок не уйдет от главного героя новогодних праздников без подарка из волшебного сундучка.

Билеты в сказку минчане могут приобрести уже сейчас. В нынешнем сезоне, как и ранее, предполагается как индивидуальное (до трех человек), так и групповое посещение (4-10 или 11-20 детей). По опыту прошлых лет, за две недели домик посещают не менее 800 детей. Группы могут формироваться заранее.-0-