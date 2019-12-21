Дед Мороз приедет в Бобруйск на поезде

21 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Главный герой новогодних праздников Дед Мороз прибудет в Бобруйск сегодня в 15.47 на поезде. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела культуры Бобруйского горисполкома Вадим Щербич.

"В этом году мы будем встречать Деда Мороза на перроне железнодорожного вокзала. После чего наш гость на санях отправится на экскурсию по центральным улицам города", - отметил он.

Шествие Дедов Мороз состоится в этот же день. Его участниками станут более 250 человек. Кульминацией необычного парада станет зажжение огней на главной елке и включение новогодней иллюминации в городе. После гостей праздника будет ждать большой праздничный концерт.

Не обойдется в этот день без сюрпризов. У жителей и гостей города будет возможность познакомиться с символами уходящего и наступающего года.-0-