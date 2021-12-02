Дед Мороз с 23 декабря приглашает маленьких минчан в свой домик в парке Горького

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домик главного новогоднего персонажа в Центральном детском парке им. М.Горького откроется 23 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении "Городские парки" "Минскзеленстроя".

На открытии в 12.00 планируется новогоднее представление с песнями, играми, праздничными огнями и хороводами вокруг елки. С 13.00 начнется "приемный день": волшебник будет приветствовать каждого нового гостя индивидуально, поздравлять, слушать песни и стихи, которые подготовили дети, хвалить ребят за успехи в уходящем году и, конечно, дарить подарки.

"Главные гости у сказочного дедушки - дети до 12 лет, те, кто еще верит в Деда Мороза. Конечно, многие приходят семьями. Родители - наши главные помощники, без которых волшебнику было бы трудно творить чудеса: устраивать встречу, узнавать заранее про таланты и желания детей", - рассказала начальник сектора культурно-массовой и спортивной работы управления "Городские парки" Лидия Вежновец.

С 24 декабря по 9 января Дед Мороз (а по выходным и праздничным дням - еще и его внучка Снегурочка) будет принимать гостей по предварительной записи с 10.30 до 18.30. Это удобнее, чем по живой очереди. Кроме того, можно оставить ему письмо в почтовом ящике на домике. Тогда ребенок может получить желанный подарок не только под елочку, но и лично из рук волшебника. А перед этим - персональное приглашение в его резиденцию.

"Так сохраняется вера детей в то, что Дед Мороз читает их письма. Это важно, - отметила Лидия Вежновец. - Каких только подарков наш дедушка за это время не вручал: от кукол и конструкторов до мобильных телефонов, бальных платьев и питомцев".

По ее словам, в прошлый сезон домик посетили более 430 детей. И это не считая малышей до трех лет, для которых визит бесплатный, а также старших детей, которые приходят со своими младшими братьями и сестрами. Возможны и групповые посещения - в этом случае на услугу скидка.-0-