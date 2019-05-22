Декадная норма осадков выпала в Бресте 21 мая

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 21 мая за несколько часов выпала декадная норма осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией ГУ "Брестоблгидромет" Светлана Жогальская.
Грозовой фронт накрывал город несколько раз, ливень сопровождался сильными порывами ветра. На какое-то время были подтоплены отдельные улицы. За сутки в Бресте выпало 24 мм осадков. Интенсивный дождь прошел и в Пинске. Там выпало 12 мм, что составляет половину декадной нормы. В остальных районах Брестской области было от 1 мм до 9 мм осадков.
В ближайшее время погода в регионе будет определяться неустойчивой теплой воздушной массой. Ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха составит 20-25 градусов. Во второй половине недели немного похолодает, возможны осадки.-0-
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