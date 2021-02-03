Делегат: одним из приоритетов развития государства на пятилетку станет укрепление регионов

3 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Одним из приоритетов развития государства в ближайшую пятилетку станет укрепление регионов. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась делегат VI Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Светлана Шутова.

"Одним из приоритетных направлений развития государства в ближайшую пятилетку станет укрепление регионов. За годы независимости нашей страны в этом направлении уже многое сделано, в частности и в моем депутатском округе - мы видим, что жизнь в Осиповичах, Кличеве и Глуске стала лучше, - отметила Светлана Шутова. - Однако нам еще есть над чем поработать. И все эти аспекты учтены в новой программе развития Беларуси".

Светлана Шутова уверена, что важным моментом развития и укрепления регионов станет строительство жилья. "Это будет способствовать закреплению молодых специалистов в малых городах. Ведь в наших регионах заложена сильная база, но не хватает профессиональных молодых людей. Они приезжают в город, отрабатывают положенный срок и уезжают. Нужно приложить максимум усилий, создать все необходимые условия, инфраструктуру в малых городах. Так можно решить вопрос с оттоком молодежи", - сказала она.

"Наша страна разработала и продолжает успешно реализовывать массу программ, например в семейной политике, - отметила делегат. - В новой программе все это тоже предусмотрено. И при создании всех условий в малые регионы могут прийти крупные промышленные и пищевые производства, которые создадут свои филиалы. А это новые рабочие места, достойная заработная плата. И это станет новым импульсом для регионов и страны в целом".

"Сложнее всего приходится тем, кто находится достаточно далеко от областных центров. Мы должны создать для жителей все необходимые и современные условия жизни: хорошую связь, доступные и качественные медицинские услуги, торговые объекты, необходимую инфраструктуру. И мы уже сейчас видим, что в этом направлении работы идут. Важно не останавливаться", - подчеркнула она.-0-