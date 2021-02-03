Делегат ВНС: в программе на предстоящую пятилетку нужно уделить внимание развитию культуры в регионах

3 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В программе на предстоящую пятилетку нужно уделить внимание развитию культуры в регионах. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась делегат VI Всебелорусского народного собрания, директор ГУК "Чаусская библиотечная сеть" Елена Максимович.

"В новой программе на предстоящую пятилетку необходимо уделить особое внимание развитию культуры в регионах. Потому что культура - неотъемлемая составляющая жизни общества. У нашей страны богатая история и культурное наследие, и мы должны сохранить это богатство для потомков", - отметила делегат.

Елена Максимович уже более 15 лет работает в сфере культуры. "За это время мы увидели большой прогресс в развитии нашей сферы. Однако нельзя останавливать этот процесс. С появлением в мире коронавируса мы осознали необходимость модернизации и переоснащения современных библиотек, которые работают в регионах. Мы были закрыты для посетителей, и появилась необходимость вырабатывать и придумывать новые механизмы взаимодействия с читателями и посетителями. Конечно, мы доставляем книги до читателей даже в самые отдаленные и малонаселенные деревни, но нужны и новые формы работы", - рассказала Елена Максимович.

Важный этап развития библиотек - переход на цифровые площадки. "Нам нужна возможность презентовать и доносить до читателей нашу работу. Благодаря интернету можно проводить различные онлайн-выставки, круглые столы и тематические вечера. Такая площадка поможет объединить все учреждения культуры, где каждое из них будет презентовать и показывать свои мероприятия и события, - поделилась Елена Максимович. - Чтобы у нас была возможность осваивать интернет-пространство, библиотекам в регионах нужны модернизация имеющейся компьютерной техники, доступ к высокоскоростному интернету. Работа над этими направлениями шла и в прошедшую пятилетку, однако мы надеемся, что она продолжится и наберет обороты в ближайшие годы".

Еще один вопрос, который требует дополнительной работы, - повышение привлекательности и имиджа работников культуры. "Любая отрасль и сфера нуждаются в молодых и перспективных специалистах. И культура не исключение. Для того, чтобы мы стали привлекательными для молодых людей, нужно создать им условия для раскрытия их потенциала. И первый важный этап - повышение уровня заработной платы работников культуры, - отметила директор. - Кроме этого, важно обеспечить молодых специалистов, которые едут в регионы и малые города, жильем. Это могут быть специальные квоты или арендное жилье. Так мы сможем помочь в становлении, а главное, закреплении молодежи на местах".

"За время своего существования наша страна достигла высоких результатов в своем развитии. И сейчас мы готовимся к важному для государства мероприятию, где подведем итоги предыдущей работы, выберем будущий путь. Важно, чтобы Беларусь сохранила свою социальную ориентированность", - подытожила Елена Максимович.-0-