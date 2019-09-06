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06 сентября 2019, 07:08

Делегации из 12 стран поздравят брестчан с тысячелетием города

На улицах Бреста
На улицах Бреста
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6 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в торжествах, посвященных тысячелетию города, примут участие делегации из 12 стран, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском горисполкоме.

С юбилеем брестчан поздравят представители всех областных центров Беларуси, побратимы и партнеры города из-за рубежа. В составе делегаций - руководители местных органов власти, деловых кругов и общественных организаций. Также в юбилейных мероприятиях примут участие дипломаты, представители международных организаций.

Больше всего гостей приедет из соседней Польши - из Влодавы, Бяла-Подляски, Тересполя, Богухвалы, Люблина, Замосци, Седлеце, Вроцлава, Бельского повета. Не менее многочисленное представительство и у России, откуда прибудут делегации Петрозаводска, Коврова, Калининграда, Новороссийска, Ижевска, Рязани, Нижнего Новгорода, Петропавловска-Камчатского и Ингушетии. Как преобразился город над Бугом к своему тысячелетию смогут оценить его партнеры из украинских Луцка и Ивано-Франковска, голландского Кувордена, израильского Ашдода, болгарских Опана и Плевена, немецких Равенсбурга, Байндта и Вайнгартена, сербской Суботицы, словацкого Вранова-над-Топлеу, венгерского Шарошпатака, французского Бреста и Лудзенского края Латвии.

Торжества по поводу тысячелетия Бреста состоятся 6-8 сентября. Гуляния развернутся более чем на десяти тематических площадках, главные сцены установлены на площади Ленина, улице Советской, Гребном канале. Одними из самых зрелищных мероприятий обещают стать Парад оркестров стран СНГ, международный карнавал, шоу "Миллениум".

Брест (летописные названия - Берестье, Брест-Литовск, Брест-над-Бугом) - один из самых древних городов Беларуси. Он впервые упоминается в "Повести временных лет" под 1019 годом. Предположительно, название "Берестье" произошло от "берест" (вид вяза) или от слова "береста" (кора берез).-0-

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