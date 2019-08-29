Делегации из 18 стран планируют принять участие в форуме побратимов и партнеров Бреста

29 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 5 сентября состоится II Экономический форум побратимов и партнеров города, в котором примут участие около 30 зарубежных делегаций, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.

Мероприятие пройдет накануне официальных торжеств по случаю тысячелетия Бреста. Свое участие в форуме подтвердили делегации из России, Украины, Молдовы, Польши, Литвы, Латвии, Германии, Болгарии, Нидерландов, Словакии, Венгрии, Израиля, Грузии, Гвинеи-Бисау. Ожидается также приезд представителей США, Великобритании, Франции, Казахстана.

Официальное открытие форума состоится в круглом зале горисполкома. Перед этим гости смогут ознакомиться с выставкой, на которой свою деятельность представят около 50 предприятий и организаций. Во время круглого стола с приветственным словом к участникам обратится председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Он презентует потенциал областного центра и расскажет об основных векторах его развития.

"Серьезный уклон делаем на IT-сферу. В Брестском государственном техническом университете создана хорошая база для подготовки программистов. Рядом с этим вузом будет возведен IT-кластер. Об этом будет идти речь на экономическом форуме, - отметил Вадим Кравчук. - Перспективным направлением является логистика. У Бреста выгодное географическое положение, это крупный автомобильный и железнодорожный узел. Возможности для сотрудничества открывают аэропорт и наличие водного пути".

Программа экономического форума разделена на четыре блока: социальный, строительный, торгово-промышленный и транспортно-логистический. Запланированы переговоры в формате B2B, посещение предприятий и организаций. Ожидается подписание более 20 соглашений о сотрудничестве в различных сферах, в том числе экономики, образовании, туризме.-0-