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14 апреля 2021, 07:25

Демографическую ситуацию и повышение рождаемости обсудят на конференции в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Научно-практическую конференцию "Социально-демографическая ситуация в Беларуси. Вопросы повышения рождаемости" проведут сегодня Гомельский государственный медицинский университет и Гомельская епархия Белорусской православной церкви, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Форум пройдет онлайн. Планируется, что к дискуссии подключатся представители Санкт-Петербургского медико-социального института (Россия), главных управлений образования и здравоохранения Гомельского облисполкома, врачи акушеры-гинекологи, психологи-консультанты, волонтеры общественных организаций.

Дискуссии пройдут по таким темам, как мировоззренческие установки в работе врача и психолога, аспекты биоэтики, социально-демографические процессы в Беларуси. Проанализируют участники и опыт работы Центра поддержки семьи, материнства и детства "Покров" (Бобруйск) в комплексной помощи женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сохранению репродуктивного здоровья женщины будет посвящен круглый стол. Завершится форум обменом мнениями и блоком вопросов - ответов.-0-

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