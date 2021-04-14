Демографическую ситуацию и повышение рождаемости обсудят на конференции в Гомеле

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Научно-практическую конференцию "Социально-демографическая ситуация в Беларуси. Вопросы повышения рождаемости" проведут сегодня Гомельский государственный медицинский университет и Гомельская епархия Белорусской православной церкви, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Форум пройдет онлайн. Планируется, что к дискуссии подключатся представители Санкт-Петербургского медико-социального института (Россия), главных управлений образования и здравоохранения Гомельского облисполкома, врачи акушеры-гинекологи, психологи-консультанты, волонтеры общественных организаций.
Дискуссии пройдут по таким темам, как мировоззренческие установки в работе врача и психолога, аспекты биоэтики, социально-демографические процессы в Беларуси. Проанализируют участники и опыт работы Центра поддержки семьи, материнства и детства "Покров" (Бобруйск) в комплексной помощи женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сохранению репродуктивного здоровья женщины будет посвящен круглый стол. Завершится форум обменом мнениями и блоком вопросов - ответов.-0-