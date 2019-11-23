"День артиллериста" прошел на "Линии Сталина"

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" прошло мероприятие "День артиллериста", посвященное профессиональному празднику всех ветеранов и военнослужащих ракетных войск и артиллерии.

На территории комплекса были проведены анимационные программы в специальных интерактивных зонах, где можно было испытать себя, а также получить подарки и сувениры. Посетителей ждали конкурсы, состоящие из заданий на знание истории военного дела. Завершился "День артиллериста" военно-исторической реконструкцией "Бой за плацдарм на реке Проня 1943 года".

День ракетных войск и артиллерии отмечается ежегодно 19 ноября. Эта дата выбрана неслучайно: 19 ноября 1942-го с мощной артиллерийской подготовки началась операция под кодовым названием "Уран" — советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы, положившее начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны.-0-

Фото Дениса Костюченко