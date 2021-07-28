День освобождения Бреста 28 июля навсегда вошел в историю города - Рогачук

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест сегодня отмечает 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Утро среды в областном центре началось с возложения цветов к памятным местам. На площади Свободы у обелиска "Освобождение" собрались руководители города и района, ветераны, молодежь, представители других общественных организаций, депутаты, духовенство, дипломаты.

Брест был освобожден 28 июля 1944 года войсками 1-го Белорусского фронта. Уже в августе приказом Верховного Главнокомандующего 47 соединениям и частям, отличившимся в боях за овладение города, было присвоено наименование "Брестских".

"28 июля - дата, которая прочно вошла в историю нашего города, потому что благодаря этому событию мы имеем 77 лет устойчивого развития. Город Брест всегда будет оставаться символом патриотизма и воинской славы", - сказал председатель горисполкома Александр Рогачук.

Он поздравил брестчан с праздником и поблагодарил, что трудом, активной гражданской и жизненной позицией они двигают город вперед. "По итогам полугодия мы практически перевыполнили все прогнозные показатели задания по социально-экономическому развитию и являемся реальным драйвером экономики области. Каких-то больших объектов мы сегодня не открываем. Но специально к этой дате почти завершили инфраструктуру в новом микрорайоне Юго-Запад-5. Продолжается работа на медицинских объектах, активно ведется жилищное строительство: в этом году сдадим 26 многоэтажных домов", - сказал мэр.

Председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский и председатель Брестого горисполкома Александр Рогачук

Венки и цветы также возложили к Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". В церемонии приняли участие руководители области во главе с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко. Участники почтили память защитников минутой молчания. Военнослужащие Брестского гарнизона прошли торжественным маршем по площади Церемониалов.

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко

Мероприятия, посвященные очередной годовщине освобождения Бреста, пройдут сегодня в течение дня. В программе - выставки, пешеходные экскурсии, концерты на открытых площадках. В микрорайоне Восток на фасаде одной из высоток откроют мурал с изображением Героя Советского Союза, участника обороны Брестской крепости Петра Гаврилова. В жилом массиве в заречной части города состоится церемония открытия памятного знака Петру Смилянцу.

В этом году из-за неблагоприятной эпидемической ситуации День города и масштабные массовые мероприятия пока решили не проводить. Мэрия празднование предварительно перенесла на сентябрь.-0-

Фото Вадима Якубёнка