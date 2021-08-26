"День первоклассника" прошел в Минске: портфели к школе получили более 140 детей

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ростовые куклы, цирковые представления, подарки, белые банты и задорный смех: несколько десятков многодетных семей, семей, в которых дети или родители имеют инвалидность, сегодня собрал под своей крышей кинотеатр "Беларусь" на праздник "День первоклассника". Его организовала Белорусская ассоциация многодетных родителей совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.В просторном холле семьи встречали ростовые куклы любимых сказочных персонажей, цветочные и яркие фотозоны. А затем виновников торжества и их родителей, старших и младших братьев и сестер пригласили в зал, где продолжился марафон подарков. Детские коллективы города порадовали концертными номерами, циркачи удивили безграничностью человеческих возможностей, аниматоры провели веселую разминку. А мультфильм "Белка и Стрелка. Карибская тайна" погрузил маленьких зрителей в мир приключений, поучительной истории о дружбе и взаимопонимании.Прозвучали поздравления от организаторов, которые пожелали, чтобы все предстоящие школьные годы в портфелях домой приносили только хорошие отметки.Председатель Минской городской ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко напомнила, что такой праздник - уже давняя традиция: за эти годы сотни детей из семей, состоящих в ассоциации, так же торжественно отправляли в первый класс. Сейчас в ней насчитывается около 850 многодетных семей, а всего в столице таких порядка 15 тыс.Главным событием, конечно, стало вручение подарков первоклашкам: 130 детям из семей-членов ассоциации и детям с инвалидностью. Мальчики и девочки, которым 1 сентября предстоит впервые в жизни сесть за ученические парты, получили новенькие портфели, наполненные школьными принадлежностями, а также сладкие подарки, кое-что из одежды и сертификаты на Br40 для покупки канцтоваров.Мама семилетней Насти Светлана отметила, что такая помощь очень кстати, семьям, в которых много детей, не всегда хватает времени и денег закупиться товарами к школе. В ее случае, правда, канцтовары надо подбирать индивидуально - у девочки нарушения мелкой моторики, нужны специальные ручки или насадки к ним. Но все это мелочи. "Собрать портфель - это самое легкое. Куда больше труда и времени нужно, чтобы подготовить себя и ребенка психологически, морально к новому этапу жизни. Я настраивала Настю к тому, что в школе ее ждут новые, интересные знания, дальше она сможет получить профессию, работать, кем захочет", - рассказала мама. Действительно, Настя смело смотрит в будущее, мечтает стать художником, уже умеет читать и писать. А на праздник она пришла с белыми бантами и в белой блузке - как на репетицию 1 сентября.О карьере художника мечтает и семилетняя Маша. Она ждет не дождется, когда можно будет попасть на уроки рисования и математики. Мама Елена, в семье которой воспитываются три девочки, в том числе ребенок-инвалид, призналась, что младшая Маша растет, как принцесса, но при этом к школе относится очень серьезно.Мероприятие является частью городской благотворительной акции "Портфель первоклассника", которая стартовала в столице 21 июля. С этой даты специалисты территориальных центров социального обслуживания населения районов Минска при участии волонтеров городской организации БРСМ собирали школьные принадлежности на базе крупных торговых точек столицы: в ГУМе, ЦУМе, универмаге "Беларусь", Торговом доме "На Немиге". Любой посетитель этих объектов мог внести свой вклад в акцию.Кроме того, городская организация Белорусского союза женщин опекает семьи, в которых родители-инвалиды воспитывают детей-инвалидов, - таких в столице 134. В том числе 12 ребят в них в этом году пойдут в первый класс. И их тоже пригласили на праздник, вручили портфели и сертификаты на Br50 для закупки канцтоваров. Как пояснила председатель комитета по труду, занятости и соцзащите, представитель БСЖ Жанна Романович, организация планирует посетить остальные семьи на дому и тоже передать такую помощь к школе, собранную за счет членских взносов. Ведь каждому ребенку нужно подготовиться к новому учебному году, чтобы ничто не мешало получению знаний.-0-