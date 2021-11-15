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15 ноября 2021, 07:08

День самоуправления проведут в Могилевском медколледже 17 ноября

Фото ИА "Могилевские ведомости"
Фото ИА "Могилевские ведомости"

15 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском медицинском колледже 17 ноября пройдет день самоуправления. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель директора колледжа по воспитательной работе Светлана Костусева.

"На один день учащиеся примерят на себя роль преподавателей, директора и его заместителей. Все зависит от того, какую роль выберут себе ребята. Они могут стать комендантами, воспитателями или начальниками каких-либо отделов. Нужно договориться с этим руководителем, определить, какими вопросами будет заниматься учащийся. В течение всего дня самоуправления старший коллега будет помогать, направлять и поддерживать", - рассказала заместитель директора колледжа.

Специально ко дню самоуправления в колледже собирается оперативный штаб, в его состав входят ребята, которые будут участвовать в мероприятиях. Они продумывают большой сценарий всего дня: оформление фотозон, проведение различных конкурсов и интерактивов во время перерывов между занятиями.

Дни самоуправления в колледже - традиционное мероприятие, которому уже около 6 лет. "Ребята всегда очень ждут этот день, готовятся как к празднику. В этом году стоял вопрос об отмене дня самоуправления, однако приняли решении все-таки провести. Для этого дополнительно развели потоки учащихся, чтобы не допускать большого скопления людей и минимизировать возможность распространения коронавируса, - отметила Светлана Костусева. - Это мероприятие помогает учащимся лучше узнать, как функционирует колледж, как строится образовательный процесс. Кроме этого, они могут реализовать свое представление идеального колледжа. А для администрации и преподавательского состава это отличная возможность научиться чему-то новому у наших ребят, "подсмотреть" на будущее новые подходы и форматы для работы".-0-

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