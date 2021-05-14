День семьи отметят в Гродно парадом колясок

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Красочный парад колясок пройдет в Гродно 15 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации Ленинского района областного центра.

Парад детских колясок "Под парусом любви" - одна из городских традиций. Таким необычным образом в Ленинском районе уже несколько лет отмечают День семьи.

В шествии примут участие молодые семьи с детьми. Одно из условий - тематически оформленная коляска. Есть несколько номинаций, но фантазию участников практически не ограничивают. Каждый год родители превращают коляски в сказочные корабли, автомобили, а малышей - в героев популярных книжек, фильмов и мультиков. Кто-то презентует таким образом профессии, кто-то - красоту родного края.

Старт параду будет дан на площади Советской в 15.00. Затем участники яркой колонной в сопровождении духового оркестра, ростовых кукол и сказочных героев пройдут по улицам Советской и Ожешко в парк имени Жилибера. Там участников парада и гостей праздника ждут интерактивные площадки, концерт, игры, конкурсы, развлечения от аниматоров, аквагрим.

Организует праздник администрация Ленинского района Гродно. Направлен он на повышение социальной и гражданской активности молодых пар, укрепление традиционных семейных ценностей, раскрытие творческого потенциала семей.-0-