День железнодорожных войск отпразднуют в столичном парке Дружбы народов 6 августа

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском парке Дружбы народов 6 августа с 17.00 до 21.00 пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня железнодорожных войск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобороны Беларуси.

Запланирован концерт Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил и звезд белорусской эстрады, выступления военнослужащих роты почетного караула и специалистов кинологического центра Вооруженных Сил со служебными собаками. Свои композиции сыграет оркестр 30-й отдельной железнодорожной бригады. Будет развернута выставка специальной техники транспортных войск.

В парке для гостей проведут конкурсы, в которых можно поучаствовать всей семьей. Победителей ждут специальные призы от Минобороны.-0-