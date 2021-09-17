Депутат: Вахта памяти в Могилеве стала достойным примером патриотизма среди молодежи

17 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Проект Вахты памяти в Могилеве стал достойным примером патриотизма среди молодежи. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин во время торжественного мероприятия, посвященного открытию городской Вахты памяти в новом учебном году.

"Мы гордимся, что в нашем областном центре есть проект "Вахта памяти", реализация которого стала достойным примером патриотизма среди молодежи, - подчеркнул Максим Гурин. - Уверен, что сохранение и воспитание в наших детях любви к своей Родине, уважения к ее героическому прошлому определяет наше будущее. Именно через такие проекты мы культивируем в подрастающем поколении патриотические и общечеловеческие ценности, которые являются залогом единства и сплоченности нашего государства".

С открытием Вахты памяти в 2021/2022 учебном году, а также с новым государственным праздником - Днем народного единства учащихся поздравила заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко. "Мы стали свидетелями важного исторического события - учреждения Дня народного единства, который мы отмечаем впервые, - обратилась она к учащимся. - Этот день, 17 сентября, нацеливает нас быть патриотами своей страны. Желаю вам сохранить и пронести любовь к своей Родине и гордость за свою страну через всю жизнь, где бы вы ни находились".

В этом году Вахте памяти у Вечного огня в областном центре исполняется 37 лет. Все эти годы ее традиционно несут лучшие учащиеся учреждений образования Могилева. Таким образом подрастающее поколение отдает дань уважения всем тем, кто сражался за свободу и независимость нашей страны. Вахта памяти - это добровольная инициатива, старшеклассники несут ее в выходные дни в свободное от учебы время.

Ко Дню народного единства каждый участник торжественного мероприятия в городской ратуше получил символическую бутоньерку. В ее основе - цветок василька как символ Родины и колосок как символ единства и достатка. Композицию венчает небольшой бантик в цветах национального флага. Инициатива создать к 17 сентября такое тематическое украшение принадлежит представителям Молодежного парламента при Могилевском городском Совете депутатов.

Завершилось торжество награждением победителей городского смотра-конкурса на лучшие организацию и несение Вахты памяти среди учреждений образования за 2020/2021 учебный год. Первое место в патриотическом соревновании разделили роты почетного караула Могилевского политехнического колледжа и средней школы №31 областного центра.

"Мы несли вахту на площади Славы около Вечного огня, - рассказал командир роты почетного караула учащийся второго курса политехнического колледжа Александр Крутовцов. - Этому предшествовали подготовительные занятия по строевой подготовке и патриотическому воспитанию. Думаю, мы получили первое место благодаря слаженности и безупречной дисциплине. Стоя на посту, я думал о значимости происходящего, ведь мы с ребятами отдаем дань памяти и уважения воинам, погибшим за наше Отечество, увековечиваем их подвиг. Мой прапрадед Александр тоже прошел войну, был артиллеристом. В нашей семье это помнят и ценят".-0-