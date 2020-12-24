Депутаты горсовета утвердили бюджет Минска на 2021 год

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Минска на 2021 год утвержден сегодня на 22-й очередной сессии горсовета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

За основу взят целевой сценарий социально-экономического развития. По словам заместителя начальника главного финансового управления Мингорисполкома Сергея Бурачевского, бюджет сформирован по доходам в размере Br5 млрд 550 млн (темп роста к 2019 году - 106%), по расходам - Br5 млрд 750 млн (темп роста - 101%). Дефицит составит Br200 млн, но при этом он значительно сокращается в сравнении с 2020 годом.

"Структура доходов не меняется: основные источники - подоходный налог, налоги на прибыль, уплачиваемые организациями, налог на собственность и др.", - добавил Сергей Бурачевский.

Бюджет носит социальную направленность. Расходы на финансирование соцсферы, без учета строительства объектов и проектирования, составят более 48% - Br2 млрд 783 млн.

Создан дополнительный резервный фонд, необходимость которого прежде всего связана с дополнительными расходами на повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

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В инвестиционную программу Минска на 2021 год включены 264 объекта