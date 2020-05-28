Депутаты передали столичному Детскому городку спортинвентарь для игр

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей в преддверии Международного дня защиты детей побывали в Детском городке Ленинского района Минска и вручили подарки - спортивный инвентарь для игр на свежем воздухе, сообщает БЕЛТА.

Как рассказала председатель комиссии Светлана Любецкая, депутаты поздравили воспитанников с праздником, выразили глубокое уважение и признательность родителям-воспитателям и сотрудникам городка, вручили купленные на собственные средства подарки - спортивный инвентарь для досуга на свежем воздухе. "Дети к приходу гостей тоже подготовились - представили целую серию рисунков на тему прав ребенка", - отметила Светлана Любецкая. В этот же день в городке проводилась спортландия и парламентарии вручали победителям конкурсов призы.

Сейчас в Детском городке живут 12 семей, воспитываются 84 ребенка: сироты и оставшиеся без попечения родителей. "В городке созданы все условия, чтобы дети развивались, учились и чувствовали себя вовлеченными во все самые лучшие семейные традиции", - подчеркнула депутат.-0-

Фото Палаты представителей