Деревянный кинотеатр "Беларусь" в Столбцах реконструируют в 2022 году

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцах в 2022 году на месте старого деревянного кинотеатра "Беларусь" обустроят многофункциональное развлекательное пространство. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Столбцовском райисполкоме.

"В Столбцах в следующем году пройдет фестиваль тружеников села Минской области "Дажынкі". Список основных объектов, которые необходимо построить и реконструировать до мероприятия, уже сформирован. Есть несколько масштабных проектов. Чтобы исключить движение большегрузного транспорта, который едет в промышленную зону через улицы Центральную и Мира, в городе построят объездную дорогу от ул.Задворьенской до Р2 Столбцы. Планируется также реконструкция перекрестка с устройством кругового движения на пересечении улиц Центральной и Магистральной. Это позволит разгрузить дороги, чтобы жителям было проще добираться до работы, - рассказали в райисполкоме. - Решен вопрос и со старым деревянным зданием кинотеатра "Беларусь". Его снесут, а на его месте воссоздадут похожий по архитектуре объект, но из современных материалов. В нем разместится многофункциональное общественное пространство с современным кинотеатром, развлечениями для детей и подростков".

В городе также планируют реконструировать сооружения местного пруда и благоустроить прилегающие территории. Здесь построят пешеходные и велосипедные дорожки, обновят мостики и установят фонтан, оборудуют пляж. Будут отремонтированы библиотека, здание бывшей казармы, где намерены разместить школу искусств, обновление ждет и летнюю танцевальную площадку "Ивушка".

Помимо этого, будет проведен капитальный и текущий ремонт различных объектов, в том числе жилфонда, благоустроены придомовые территории, заасфальтированы улицы. В городе также установят памятник народному поэту Беларуси Якубу Коласу: в 2022 году будет отмечаться 140 лет со дня его рождения.-0-