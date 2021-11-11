Детеныш ламы появился на свет в Минском зоопарке

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке пополнение - неделю назад на свет появился детеныш ламы. Сейчас малыш уже гуляет по вольеру, и посетители могут на него полюбоваться, сообщили корреспонденту БЕЛТА в просветительском отделе учреждения.

Детеныш ламы мужского пола родился у Веснушки и Шурика. Как и все подобные млекопитающие, он быстро встал на ноги (но при этом кормится пока молоком матери) и сейчас поселен в одном вольере с другими животными - возле террариума.

Имя детенышу еще не придумали, возможно, минчане смогут поучаствовать в выборе. Кроме того, еще предстоит дать имена парочке лемуров, которые родились в зоопарке в августе. У этих животных быстро определить пол потомства не получится - в этом как раз причина заминки с именами. Но ждать осталось недолго. Сейчас семейство перевели в зимний вольер: малыши окрепли и способны спокойно перенести смену условий.

Кстати, зоопарк сейчас работает по зимнему времени - с 10.00 до 18.00. Для его обитателей изменилось не только это. "Теплолюбивых перевели в отапливаемые помещения. В рационе заметных перемен пока нет, продолжаем давать сезонные овощи и фрукты, но в декабре уже начнем делать витаминные добавки. Также чеснок, лук - для иммунитета, - рассказали работники зоопарка. - На особой диете мишка, он набирает вес перед зимней спячкой. У многих поменялась шерсть к холодам. Особенно красивые шубы у песцов - дорого-богато, блестит на солнце".

Минский зоопарк работает с 9 августа 1984 года. Коллекция обитателей насчитывает более 400 видов экзотических животных и редких представителей фауны Беларуси. На естественных заводях Свислочи круглый год обитают водоплавающие птицы, на контактной площадке "Вясковая сядзiба" гуляют домашние овечки и козочки.-0-