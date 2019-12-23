Дети должны быть счастливы - Шулейко поздравил ребят из социального приюта в Гомеле

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко поздравил ребят из Гомельского городского социально-педагогического центра во время акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

Помощник Президента отметил, что подобные мероприятия очень позитивны. "Трудно сказать, кто больше счастлив в такие минуты: дети или взрослые. Важно накануне светлых праздников приходить в такие уютные коллективы и семьи, где дети получают воспитание и образование, пока их родители исправляют ошибки жизни. Очень приятно быть вместе с детьми в эти предпраздничные дни. Каждый из них загадывает желание о светлом будущем или небольшой радости. Кто-то мечтает об игрушке, кто-то - о велосипеде или самокате, кто-то - о красивом платье. И мы в силах подарить им свое тепло и радость. Наши дети должны быть счастливы", - подчеркнул он.

Юрий Шулейко вручил руководству центра сертификат на Br5 тыс. на укрепление материальной базы, а детям - сладкие подарки. Он пожелал ребятам счастья, здоровья и успехов.

К поздравлениям присоединился и заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов. "Для взрослых самое главное в жизни - дети. Это будущее нашей страны. И от того, можем ли мы дать им частичку счастья и благополучия, в определенном плане зависит и развитие государства", - сказал он. Заместитель губернатора пожелал детям, чтобы праздник как можно чаще приходил в их дом, а заветная мечта, которую они загадают в новогоднюю ночь, обязательно сбылась. Владимир Привалов передал сертификат от Гомельского облисполкома на более Br4,4 тыс. на приобретение спортивного оборудования и тренажеров для социально-педагогического центра.

Ребята преподнесли гостям ответные подарки, сделанные своими руками, и поделились, о чем они мечтают. В свои 11 лет София Якубова лелеет самое простое желание - вернуться к родителям и найти общий язык со своим трехлетним непоседой-братиком. В центре она всего неделю, но признается, что очень соскучилась по родным. "Концерт понравился. Запомнилось то, что сказал Юрий Витольдович: буду заниматься, чтобы найти свой путь в жизни. Приятно, что взрослые стараются окружить нас теплом и вернуть в детство", - поделилась девочка.

Мечтает скорее вернуться к родным и близким и 12-летняя Маша Ануфриева, а еще - стать визажистом. Девочка старается хорошо учиться в школе, разбираясь в неподдающейся математике и обожаемой истории Беларуси.

Свое заветное желание загадал каждый - и блистательные снежинки, и забавные снеговички, юные джентльмены и элегантные леди. Это мальчишки и девчонки, которые находились в социально опасном положении и признаны нуждающимися в государственной защите. Здесь они находятся до возвращения в семью или определения их дальнейшей жизни.

Гомельский городской социально-педагогический центр создан в октябре 2000 года. В центре работают детский социальный приют, рассчитанный на 30 мест.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" продлится в Беларуси по 10 января. Марафон добрых дел и ярких эмоций проходит под патронатом Президента Беларуси. В эти дни руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Это поздравительные визиты с искренними пожеланиями, вручением подарков, теплыми словами и помощью в решении каких-либо проблем. К благотворительной акции присоединились и общественные объединения.-0-