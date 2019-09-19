Дети из Витебска будут участвовать в музыкальных фестивалях в Геленджике

19 сентября, Геленджик /Корр. БЕЛТА/. Дети из Витебска и Геленджика будут ездить в гости друг к другу для участия в музыкальных фестивалях. Об этом сегодня сообщил журналистам глава города-курорта Геленджика Алексей Богодистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Между российским Геленджиком и Витебском около десяти лет назад был заключен договор о сотрудничестве. "В течение десяти лет с Витебском у нас не было никакой связи. Я в этом году приехал в Витебск на День города, мы поздравили наших коллег, - рассказал Алексей Богодистов. - Мы договорились, что во время музыкальных фестивалей, которые проходят и в Витебске, и в Геленджике, наши дети будут участвовать. Мы уже планируем и имеем понимание: когда, кто, зачем и куда поедет".

Мэр отметил, что Геленджик готов стать побратимом для любого белорусского города: "Мы открыты, тем более нашему братскому народу".

Сегодня в Геленджике прошла встреча депутатов Парламентского собрания Союза Беларуси и России с руководством Краснодарского края. Обсуждалось развитие связей между белорусскими регионами и Кубанью. В частности, Геленджик планирует развивать взаимодействие в областях культуры, духовного воспитания молодежи.-0-