Детсад в Боровлянах и школу в Сенице начнут строить в 2021 году

6 августа, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе в 2021 году начнут строить два учреждения образования: детский сад в Боровлянах и школу в Сенице. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Минского райисполкома Владимир Юргевич сегодня после открытия детского сада в Копище.

"Сейчас разрабатываются проекты детского сада в Боровлянах и школы в Сенице. В 2021 году начнем строить. Школа, например, по плану откроется к 1 сентября 2022 года", - сказал Владимир Юргевич.

К слову, детский сад в Копище - это уже четвертое детское дошкольное учреждение, открытое в Минском районе в этом году. Впереди ввод еще четырех: в Михановичах, Сенице, Мачулищах, Хатежино, все построены по республиканской инвестиционной программе.-0-