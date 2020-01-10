Детские школы искусств Речицкого района попались на приписках учебной нагрузки

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приписки неотработанных учебных часов, незаконное начисление заработной платы и премий выявил Комитет государственного контроля Гомельской области в детских школах искусств Речицкого района при проверке использования средств бюджета, сообщили БЕЛТА в КГК.

В частности, в 2017-2019 годах семь учителей Василевичской детской школы искусств не отрабатывали свою педагогическую нагрузку, однако регулярно заполняли журналы занятий и даже выставляли ученикам оценки.

Вместе с тем у нарушителей были свои объективные причины для неотработки нагрузки. Трое учителей Ведричского филиала детской школы искусств почти каждый день уезжали домой в Речицу на рейсовом автобусе в 16.30 в связи с отсутствием другого транспорта, хотя по расписанию должны были проводить уроки до 18.00-20.00. В результате учебная нагрузка выполнялась только на 50-75%. Аналогичные факты установлены в классах Василевичской ДШИ, расположенных в населенных пунктах Защебье и Бабичи. Четыре учителя отрабатывали лишь 38-86% своей учебной нагрузки, но при этом отмечали в журнале занятий все часы согласно расписанию.

В результате приписок педагоги необоснованно получили из бюджета более Br17,9 тыс. После вмешательства госконтролеров незаконно полученные средства возмещены в бюджет в полном объеме.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.-0-