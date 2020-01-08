8 января, Бобруйск /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Детский дом семейного типа открыли сегодня в Бобруйске. Счастливыми обладателями новых квадратных метров стала семья Татьяны и Николая Парфеновых. Сейчас в их семье воспитывается 9 детей: 4 своих и 5 приемных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я всегда хотела большую семью. Когда-то я жила рядом с детским домом, тогда меня это очень впечатлило. Понятно, что там детей смотрят, воспитывают и помогают, но маму никто не заменит. Мне повезло с мужем. Он полностью поддерживает меня, помогает с детьми", - поделилась многодетная мама Татьяна Парфенова.

В семье Татьяны и Николая воспитываются четверо родных детей: дочка Анастасия и сыновья Дмитрий, Илья и Александр. Захар, Станислав, Виктория, Милана и София - приемные. Самой старшей через несколько дней будет 15 лет, а самому младшему всего 8 месяцев. Татьяна и Николай вместе уже около 15 лет, из них 5 - они счастливая приемная семья.

Раньше большая семья жила в маленькой квартире. А сегодня в торжественной обстановке им передали ключи от современного коттеджа, в котором просторная кухня, светлые и большие комнаты. Есть и небольшой дворик, где установлено игровое оборудование.

"Сегодня важное событие не только для Бобруйска, но и всей области. Мы открываем 50-й детский дом семейного типа в Могилевской области. В Бобруйске это 7-й такой дом. Еще 7 домов в области уже переданы в собственность родителям. Могилевская область остается одним из лидеров в Беларуси в таком типе жизнеустройства детей. Именно благодаря таким семьям, как у Татьяны и Николая, восстанавливается необходимая связь между родителями и детьми, которая до этого по разным жизненным обстоятельствам была прервана", - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.

Гости приехали на праздник с подарками. Могилевский облисполком и Бобруйский горисполком подарили сертификаты на приобретение мебели и бытовой техники. Семье также вручили ноутбук, пылесос, сладости для детей и многое другое.

"Дом для семьи Парфеновых строил Бобруйский завод крупнопанельного домостроения. Это первый дом по такому проекту: у нас получилось около 246 кв.м, а это полноценные семь комнат. Теперь у каждого ребенка будет свой уютный уголок, где он будет комфортно себя чувствовать как во время отдыха, так и в учебном процессе. Построили новый дом быстро, всего за два месяца", - рассказал председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.

"Иногда жизненные обстоятельства складываются так, что ребенка забирают из семьи. Детские дома семейного типа помогают сохранить тепло и уют, создать прочные семейные узы между детьми и приемными родителями, призваны помочь малышам не потерять веру в себя и свои силы, встать им на ноги. Дети растут в любви и заботе, а вместе с ними растем и мы - как родители, друзья и наставники", - поделилась мама Татьяна.-0-