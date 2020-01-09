Детский дом семейного типа открыли в Мозыре

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Детский дом семейного типа открыли сегодня в Мозыре. Уютный коттедж станет теплым очагом для пяти детей-сирот, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Мозырского райисполкома Феликс Галюк.

Поздравления с новосельем принимала родитель-воспитатель Галина Филиппова вместе с мужем Валерием Авдюниным и детьми. Галина - медсестра, 20 лет работала по специальности. В 2010 году стала приемным родителем районного отдела образования. Супруги увлекаются садоводством.

У Галины и Валерия двое взрослых детей, которые покинули семейное гнездышко и обустраивают свою жизнь самостоятельно. Поэтому супруги решили поделиться теплом с теми детьми, которые по сложившимся обстоятельствам были лишены родительской заботы. Теперь на воспитании мозырян - пятеро детей, для которых они стали родителями и наставниками по жизни. Два мальчика и три девочки под опекой приемных мамы и папы составили дружную команду. Девятиклассники Алексей и Павел учатся в средней школе №6 райцентра. Родные сестрички Кира и Наташа растут вместе, посещают детский сад. Девичью команду дополняет 13-летняя Оля.

Ключи от коттеджа семье передали председатель райисполкома Елена Павлечко, депутат Палаты представителей Валентина Назаренко и председатель ПК "Мозырьстрой" Сергей Савицкий. На новоселье гости пришли не с пустыми руками. От райисполкома семье вручили сертификат на Br2 тыс. на приобретение необходимых вещей, от молочного завода и совхоза-комбината "Заря" - продуктовые угощения. Не обошлось без сладостей и подарков для каждого ребенка.

Общая площадь двухэтажного дома - почти 190 кв.м. В комнатах есть мебель, игрушки, необходимое оборудование для кухни. По периметру дома установлено наружное видеонаблюдение.

Семья уже успела осмотреться в новом доме, определили места для мальчишек и девчонок. Планов очень много, как и поводов для радости. Ближайший праздник - трехлетие самой младшей в семье Киры. В конце месяца будут отмечать юбилей главы семейства.

Как рассказали в райисполкоме, дом для большой семьи построен согласно комплексному плану ускоренного развития социально-экономического развития Мозырского района до 2020 года. На его обустройство было направлено более Br450 тыс., половина из которых выделена из республиканского бюджета. Это уже второй дом такого типа в Мозыре. В районе, как и в области в целом, тема благополучия детей остается в числе главных приоритетов.-0-

Фото газеты "Жыццё Палесся"