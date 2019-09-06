6 сентября, Лепель /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Детский дом семейного типа открылся в Лепеле - третий в районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый объект создан на базе бывшего служебного жилья местного ЖКХ, переданного на баланс отделу образования. В преддверии открытия здесь был проведен ремонт, приобретен необходимый хозяйственный инвентарь, благоустроена придомовая территория, на которой разбит плодово-ягодный сад и создана детская игровая площадка, зеленая зона. Всего на эти цели направлено более Br30 тыс.

Новоселами стали Ирина и Алексей Петуховы, воспитывающие трех своих детей и двоих приемных мальчиков. В ближайшее время их ждет пополнение: в течение года к дружному семейству присоединятся еще трое деток, нуждающихся в родительской заботе и ласке.

С праздником главных героев дня поздравили представители местных органов власти, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрий Деркач, почетные гости, а также члены семей двух других домов семейного типа, приехавшие на праздник в полном составе.

"Очень важно, чтобы дети росли в атмосфере родительской любви и заботы, поэтому сегодня мы отмечаем знаменательное событие", - подчеркнул на церемонии председатель Лепельского райисполкома Михаил Киселевич. Он выразил слова огромной признательности хозяйке многочисленного семейства и ее мужу за их добрые сердца, чувство социальной ответственности, подчеркнул значимость их труда и духовного вклада в жизни конкретных детей и в целом для общества.

В настоящее время в Лепельском районе в двух детских домах семейного типа растут 14 ребят, в 12 приемных семьях обрели любящих родителей 17 детей и в 35 опекунских - 45 несовершеннолетних. В райцентре работает социально-педагогический центр для детей, временно оставшихся без попечения родителей.

Нынешний день был наполнен в Лепеле и другими значимыми для всех местных жителей событиями. В средней школе №1 открыли обновленный кабинет химии, в яслях-саду №6 - мини-парк для малышей, а в Лепельской центральной районной больнице принял первых пациентов новый кабинет УЗИ. На его ремонт и оснащение было направлено примерно Br66 тыс. Установлен ультразвуковой аппарат высокого класса, позволяющий проводить исследования различных внутренних органов, а также выполнять скрининг сердца и головного мозга новорожденных. Работать на нем будут несколько специалистов. Планируется, что ежедневно проходить обследования на аппарате смогут 30-40 пациентов, рассказал главврач больницы Илья Шендалесов.-0-