Детский образовательный центр открывает Красный Крест в Гомеле

29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Детский образовательный центр "Добро" открывается сегодня на базе Советской районной организации Гомеля БОКК, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации Белорусского общества Красного Креста.

В центре будут проводить обучающие занятия по различным направлениям для детей, признанных находящимися в социально опасном положении, из малообеспеченных, многодетных семей и других категорий.

Например, в сентябре запланированы день добра, день обучения оказанию первой помощи пострадавшему, день здоровья, день наук, день юного пешехода.

Занятия в центре будут проходить в игровой форме два раза в неделю в группах по 4-5 человек. На обучение пригласят как дошколят, так и ребят 1-8 классов. В роли наставников выступят волонтеры Красного Креста, в последующем к ним присоединятся студенты вузов.

Проект долгосрочный, он будет касаться практически всех сфер жизнедеятельности.

На церемонии открытия центра первое занятие посвятят этикету. Мастер-класс по этой теме презентует Гомельский государственный профессиональный многопрофильный лицей.-0-