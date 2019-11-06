Детский сад открывают в Кричеве

6 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Детский сад №5 открывается сегодня в Кричеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Кричевского райисполкома Ирина Евдокименко.

"Раньше в здании, где расположился новый садик, размещалась средняя школа. После небольшой модернизации и ремонта было принято решение сделать здесь дошкольное учреждение. Уже сформированы 4 группы - более 70 человек. Есть возможность увеличить их количество, садик рассчитан на 90 дошколят", - рассказала Ирина Евдокименко.

Место для детского сада было выбрано неслучайно. В микрорайоне Сож продолжается строительство жилых зданий, здесь же располагаются социальные дома. "Микрорайон продолжает расти, вместе с ним увеличивается и количество семей. На очереди в детский сад в этом районе было 74 ребенка", - отметила заместитель председателя райисполкома.

Финансирование проекта шло из местного бюджета, также был открыт благотворительный счет.

Новый детский сад в Кричеве станет девятым по счету. С его вводом в городе не останется очередей в дошкольные учреждения.-0-