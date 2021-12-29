29 декабря, Лида /Корр. БЕЛТА/. Детский сад возведут в новом жилом районе Лиды. Сегодня символический старт строительству дала церемония закладки камня и капсулы с посланием потомкам, передает корреспондент БЕЛТА.

Детсад возведут в активно застраивающемся сейчас микрорайоне Север. В перспективе здесь будут жить 33 тыс. человек. Одновременно с новой жилой застройкой развивается и социальная инфраструктура.

Сегодня дан символический старт началу строительства. Участие в церемонии закладки капсулы с посланием потомкам приняли государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник и председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник.

"Это очередной шаг на пути ускоренного развития Лиды и Лидского района. Программа по комплексному развитию городов с населением более 80 тыс. человек, принятая в нашей стране, позволяет обеспечить не только создание новых производств и новых рабочих мест, но и направлена на совершенствование социальной сферы. И застройка этого жилого района, когда одновременно возводится и жилье, и социальная инфраструктура, также пример комплексного подхода", - отметил Владимир Караник.

Проект сада - новый для Лиды. Рассчитано учреждение на 190 человек. Предусмотрено десять групповых помещений, из них 2 - для размещения ясельных групп по 15 детей, 8 - для дошкольных групп по 20 детей.

Также здесь будут музыкальный, спортивный и гимнастический залы. Предусмотрен проектом и бассейн. Также оборудуют в новом саду залы эстетического развития, кабинеты для дополнительных и индивидуальных занятий с воспитанниками. Современным оборудованием будут оснащены прачечная, пищеблок и медпункт.

Финансирование будет осуществляться из средств инвестиционной программы Гродненской области. Стоимость проекта - около Br7,2 млн.

Сдача сада намечена на конец 2022 года. Также в следующем году планируется начать проектирование школы для нового района.-0-

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Фото Леонида Щеглова