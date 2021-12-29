29 декабря, Лида /Корр. БЕЛТА/. В Лидской ЦРБ после капремонта открыли хирургический корпус, передает корреспондент БЕЛТА.

На базе Лидской центральной районной больницы сейчас оказывают помощь не только лидчанам, но и жителям близлежащих районов. В больнице действует более 10 межрайонных отделений.

Важным этапом для развития здравоохранения региона стали капитальный ремонт и модернизация хирургического корпуса больницы. На эти цели было направлено около Br7,8 млн.

Участие в церемонии открытия приняли государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник.

"С учетом концепции развития системы здравоохранения Гродненской области Лидская больница в ближайшее время должна стать опорной клиникой, которая сможет оказывать все виды специализированной медицинской помощи. Сегодня сделан очередной шаг на пути к этому. Основное есть - это коллектив, которому по плечу решение любых задач. В период пандемии это было наглядно продемонстрировано. Вся необходимая помощь оказывалась и жителям Лидского района, и соседних регионов", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что открытие после капремонта хирургического корпуса - результат совместных усилий местной власти и Министерства здравоохранения.

В хирургическом корпусе расположены приемное отделение, отделения гнойной хирургии, программного гемодиализа, урологическое, детской хирургии, хирургическое, анестезиологии и реанимации, оперблок.

Во время работ сделан монтаж 80 точек подачи кислорода. Также проведена полная замена электрических сетей, водоснабжения, канализации, лифтов. В корпусе утеплили фасад, сделали новую кровлю. Полностью обновлены системы автоматизации и пожарной сигнализации. Приведена в порядок и территория вокруг.

Развитие Лидской ЦРБ на этом не останавливается. В ближайшее время будет установлен аппарат МРТ, что еще больше расширит диагностические возможности клиники. Также идет работа над проектом очередного корпуса ЦРБ. Его строительство позволит оказывать все виды медицинской помощи в комфортных условиях.

Дмитрий Пиневич во время открытия нового корпуса отметил, что в первую очередь в Лиде будут расширяться возможности по оказанию высокотехнологичной помощи. "Кроме того, и новые практики, которые будут касаться амбулаторного звена и всех видов оказания медпомощи, станут модельными для Лидского района", - подчеркнул министр.-0-

Детский сад возведут в новом жилом районе Лиды

Фото Леонида Щеглова