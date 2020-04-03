Девять залежей нефти открыли геологи "Белоруснефти" за последние два года

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 3 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:50 Старт женского чемпионата Беларуси по футболу намечен на 16 апреля Спорт
10:42 Национальный исторический музей в Минске и Несвиж вошли в топ-5 лучших музеев СНГ Общество
10:37 В "Белнефтехиме" подтвердили поставки нефти на НПЗ в апреле в объеме 2 млн т Экономика
10:23 Месячник по наведению порядка в минских дворах проходит без широкого участия горожан Регионы
10:20 Лукашенко о весенних сельхозработах: надо быть активнее, не надо ожидать Президент
10:15 Минлесхоз предлагает обсудить проект указа об электронной системе учета древесины Экономика
10:14 В Верхнедвинске легковушка столкнулась со скорой Происшествия
10:13 Лукашенко поручил нарастить в Беларуси производство гречневой крупы Президент
10:08 Девять залежей нефти открыли геологи "Белоруснефти" за последние два года Регионы
10:06 В Бобруйске и Минске состоятся первые матчи 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
10:05 В Китае 4 апреля объявлено днем траура по жертвам коронавируса В мире
10:01 День открытых дверей в БГУИР пройдет онлайн Общество
09:57 Месячный карантин, или Чего на самом деле больше всего испугались россияне В мире
09:55 CERT.BY опубликовал рекомендации по "цифровой гигиене" и безопасной удаленной работе Технологии
09:50 РЕПОРТАЖ: Как стать владельцем крупнейшей молочной фермы, делая бизнес на птице Регионы
09:44 Лукашенко в Смолевичском районе посещает организации группы компаний "Серволюкс" Президент
09:42 Оргкомитет по подготовке и проведению транспортной недели создан в Беларуси Экономика
09:38 Незаконные рубки леса и другие нарушения выявил КГК в Ивьевском лесхозе Регионы
09:26 Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на половине площадей Экономика
09:25 На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7 В мире
09:16 ООН опасается масштабного голода из-за пандемии коронавируса В мире
08:55 Со скидкой – в "Северную Америку"! В столичном комплексе "Минск Мир" акция минус 10% в быстро растущем квартале! Общество
08:44 ВОЗ передала в Беларусь наборы для проведения 6 тыс. тестов на коронавирус Общество
08:22 В ГГУ имени Ф.Скорины открывают три новые специальности Общество
08:07 Утверждены правила работы Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине Экономика
07:45 Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Польши и Германии из-за птичьего гриппа Экономика
07:39 КГК Витебской области 8-9 апреля проведет горячую линию по выплате зарплат Регионы
07:30 Генассамблея ООН приняла резолюцию по объединению усилий в борьбе с коронавирусом В мире
07:22 В Бресте вдвое увеличили посадки деревьев Регионы
07:15 Проблемы экологии и связь человека с природой - выставка художницы Дарьи Семчук открывается в Минске Культура
Все новости
Все новости
Регионы
03 апреля 2020, 10:08

Девять залежей нефти открыли геологи "Белоруснефти" за последние два года

Фото из архива
Фото из архива

3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Девять залежей нефти открыли геологи "Белоруснефти" за последние два года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

За счет доразведки нефтяные кладовые приросли площадью с запасами в 700 тыс. т. Такие показатели стали результатом изменения подходов к стратегическому планированию в геологоразведке, освоению ресурсной базы, укреплению кадрового потенциала.

По словам заместителя генерального директора "Белоруснефти" по геологии Петра Повжика, геологическая служба перешла на более высокий уровень. "Мы по-другому взглянули на месторождения, которые находятся на последних стадиях разработки. Стали рисковать, и земля начала откликаться. К примеру, более 50 лет работаем на Речицком месторождении, изучили его вдоль и поперек. А в прошлом году открыли здесь Лебедянскую залежь, внутрисолевой объект. Пробуренная скважина пять месяцев работает с хорошим дебитом. Продолжаем доразведку и изучение", - рассказал он.

В этом году при строительстве скважины №346 Речицкая на западном участке межсолевых залежей получены перспективные результаты, где раньше, по данным специалистов, "не было никаких признаков жизни".

В числе успехов геологической службы - открытие Гарцевского месторождения. В промышленной эксплуатации находится одна из пробуренных здесь скважин, дающая 25 т нефти в сутки. Новый актив определил дополнительные направления геологоразведочных работ в Центральной структурной зоне и южной части Припятского прогиба. На этих территориях геологоразведкой не занимались около 30 лет.

"Здесь могут быть перспективные участки, как, например, Валовский в Ельском районе. Его территория - 600 кв. км. Ведется предпроектная подготовка, научное обоснование геологоразведочных работ. Ожидается, что в августе 2020 года в южной зоне Припятского прогиба приступит к работе новая сейсморазведочная партия", - подчеркнули в "Белоруснефти".

На предприятии отмечают высокие темпы добычи и полную ее компенсацию приростом сырьевой базы. В планах - поддерживать высокие темпы сейсморазведочных работ, поисково-разведочного бурения, подготовки структур. Среди технологических вызовов ближайшего времени - добыча в низкопроницаемых, нетрадиционных и высокообводненных коллекторах, увеличение доли трудноизвлекаемых запасов. Это направление становится одним из главных в стратегии нефтяной геологоразведки страны на ближайшие пять лет.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область нефть
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Месячник по наведению порядка в минских дворах проходит без широкого участия горожан
РЕПОРТАЖ: Как стать владельцем крупнейшей молочной фермы, делая бизнес на птице
Фото из архива Незаконные рубки леса и другие нарушения выявил КГК в Ивьевском лесхозе
Фото из архива КГК Витебской области 8-9 апреля проведет горячую линию по выплате зарплат
Фото из архива В Бресте вдвое увеличили посадки деревьев
Фото из архива В Могилеве подвели итоги конкурса буктрейлеров по произведениям о войне
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко в Смолевичском районе посещает организации группы компаний "Серволюкс"
Лукашенко о весенних сельхозработах: надо быть активнее, не надо ожидать
В стационарах Беларуси находятся 254 пациента с коронавирусом
Со скидкой – в "Северную Америку"! В столичном комплексе "Минск Мир" акция минус 10% в быстро растущем квартале!
Топ-новости
Лукашенко поручил нарастить в Беларуси производство гречневой крупы
Месячный карантин, или Чего на самом деле больше всего испугались россияне
CERT.BY опубликовал рекомендации по "цифровой гигиене" и безопасной удаленной работе
Национальный исторический музей в Минске и Несвиж вошли в топ-5 лучших музеев СНГ
Ранние яровые посеяли в Беларуси почти на половине площадей
ВОЗ передала в Беларусь наборы для проведения 6 тыс. тестов на коронавирус
До +20°С ожидается в Беларуси в начале следующей недели
Месячник по наведению порядка в минских дворах проходит без широкого участия горожан
РЕПОРТАЖ: Как стать владельцем крупнейшей молочной фермы, делая бизнес на птице
Утверждены правила работы Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине
Оргкомитет по подготовке и проведению транспортной недели создан в Беларуси
Минлесхоз предлагает обсудить проект указа об электронной системе учета древесины
Девять залежей нефти открыли геологи "Белоруснефти" за последние два года
Помощь в возвращении на родину оказана уже более 5,8 тыс. белорусов - МИД
Совет Республики ратифицировал соглашение с ЕС по визам
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.