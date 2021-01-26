Диалоговая площадка БСЖ в Слониме: проблемы многодетных, приемных и молодых семей

26 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Диалоговая площадка, организованная с помощью Слонимской районной организации БСЖ, была посвящена различным аспектам семейной политики и роли женщины в обществе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель Слонимской районной организации Белорусского союза женщин Наталья Грасевич.

"На встрече речь шла о том, что прежде всего волнует женщин, что им близко и дорого, - о роли женщины в обществе, о действующих мерах государственной поддержки и перспективных направлениях развития семейной политики. Диалог начался с обсуждения темы современного брака. В центре внимания была и актуальная тема сокращения отпуска по уходу за ребенком. Женщины высказали разные мнения. Некоторые приводили веские доводы и в пользу сокращения отпуска, аргументируя, что женщине важно не растерять свои профессиональные качества и побыстрее вернуться к активной производственной и общественной жизни. Вместе с тем большинство слонимчанок сошлись на том, что женщине важно иметь выбор: воспитывать самой ребенка или строить карьеру. Хотя присутствующие и обратили внимание на то, что для безответственных, не желающих трудоустраиваться гражданок отпуск по уходу за ребенком в три года - неплохой вариант, когда можно и не работать, и за детьми не ухаживать, а государственные деньги получать", - отметили в районной организации БСЖ.

В числе поступивших предложений - рассмотреть возможность продления статуса многодетной семьи до тех пор, пока достигший 18-летнего возраста старший ребенок не получит образование, чтобы самому самостоятельно зарабатывать. Очевидно, что когда старший ребенок поступает учиться, расходы не уменьшаются, а, наоборот, увеличиваются в связи с тем, что надо платить за учебу, за съемное жилье.

Фото Слонимской районной организации БСЖ

На встрече в женской аудитории особое внимание было уделено темам, которые касаются благополучия, здоровья и воспитания детей. Они обсуждали и тему приемных семей. В Слонимском районе 108 несовершеннолетних имеют статус сироты, и лучший вариант для всех, чтобы они попали в опекунские или приемные семьи, дома семейного типа. Пришли к выводу, что надо больше популяризировать опыт приемных родителей и стремиться максимально поддерживать семьи, которые решили помочь детям, оставшимся без попечения родителей.

О самых разных приятных моментах, а также о некоторых сложностях, с которыми практически ежедневно сталкивается приемная семья, рассказала мама Елена Чилик. Она коснулась одной важной проблемы. Существует ограничение по числу детей, которые могут воспитываться в домах семейного типа - не более 10 ребят, даже если приемные родители имеют силы и желание помочь большему числу детей. Елена Чилик выступила за то, чтобы снять такое ограничение.

Большое внимание на встрече было уделено демографической ситуации. Дискуссия развернулась на предмет того, могут ли запреты абортов на государственном уровне стать действенной мерой, которая позволит уменьшить число нерожденных детей. Разговор шел и о необходимости поддерживать молодые семьи, которые не являются многодетными, в первую очередь помогая решить им жилищный вопрос. Очень возможно, что, имея собственную квартиру или дом, супруги как раз и задумываются над увеличением семьи.

"Во время разговора слонимчанки затронули еще одну актуальную тему. Учитывая, что в последнее время наметилась тенденция выходить замуж и жениться позже, необходимо увеличить возраст, когда семья будет иметь статус молодой (сейчас до 31 года). В результате встречи появился целый список актуальных предложений, самые интересные из которых будут направлены для дальнейшего рассмотрения", - рассказали участницы.

На мероприятие были приглашены эксперты, которые помогли разобраться в нюансах возникающих вопросов, в том числе из управления по труду, занятости и социальной защите, а также управления образования райисполкома, Центра социального обслуживания населения Слонимского района. Координатором диалоговой площадки выступила Наталья Грасевич.-0-