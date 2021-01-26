ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 26 января 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:05 В Минске представили 20 акварельных работ Василия Шаранговича по мотивам творчества Якуба Коласа Культура
20:49 Популяцию благородных оленей увеличивают в Минской области Регионы
20:48 Посольство Индии провело в Минске праздничное мероприятие по случаю своего национального праздника Общество
20:39 Диалоговая площадка БСЖ в Слониме: проблемы многодетных, приемных и молодых семей Регионы
19:55 ЕС выделит 1,4 млрд евро на гуманитарную поддержку стран-партнеров в 2021 году В мире
19:49 Apple вернула себе лидерство в рейтинге самых дорогих брендов мира В мире
19:41 В шведском зоопарке животные заразились COVID-19 В мире
19:36 Могилевский "Зенит" наладил выпуск светильников для промышленных помещений Регионы
19:29 ГАИ в гололед призывает водителей к особому вниманию Общество
19:26 Трое легионеров минского "Динамо" решили выступать за хоккейную сборную Беларуси Спорт
19:18 ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС усилить госконтроль за выполнением требований техрегламентов Экономика
19:10 МИД Китая подтвердил приверженность принципу невмешательства во внутренние дела Беларуси Политика
18:58 Стационары Гомельской области постепенно возвращаются к прежнему режиму работы Регионы
18:48 В Нью-Дели произошли столкновения фермеров с полицией - есть погибший и раненые В мире
18:47 В Минске автомобиль сбил пожилого мужчину, переходившего дорогу на красный Происшествия
18:41 Солигорский "Шахтер" победил футболистов "Ливы" на сборе в ОАЭ Спорт
18:32 Если создана необходимая инфраструктура, то молодой ученый сможет реализовать свои идеи - Лущик Общество
18:31 Политическое сотрудничество, торговля, поставка вакцины - Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили ключевые темы Президент
18:25 На Белорусской атомной электростанции создаются два фонда Президент
18:21 Наша задача повысить статус молодого ученого в научном сообществе - Ермаков Общество
18:08 Принятые против COVID-19 меры позволяют рассчитывать на полноценное восстановление сообщения между Беларусью и РФ - Головченко Общество
18:07 Сенаторы подключатся к мониторингу цен на лекарства Экономика
18:03 Беларусь и Россия намерены в ближайшее время подписать соглашение о перевалке белорусских грузов через порты РФ Политика
18:00 Головченко: Беларусь рассчитывает, что общие энергорынки в СГ будут созданы быстрее, чем в ЕАЭС Экономика
17:57 Перебои в электроснабжении в Брестской области устраняют более 100 бригад энергетиков Регионы
17:55 Головченко и Мишустин обсудили создание общих энергорынков Экономика
17:37 Сафонов: определение перспективной молодежи начинается уже со школьной скамьи Общество
17:35 В Брестской области самый низкий уровень преступности по стране - УВД Регионы
17:29 В развлекательных заведениях Минска выявлены нарушения миграционного законодательства Происшествия
17:14 Конкурс детского рисунка "Нам мир завещано беречь" пройдет в Беларуси в I полугодии Общество
Все новости
Все новости
Регионы
26 января 2021, 20:39

Диалоговая площадка БСЖ в Слониме: проблемы многодетных, приемных и молодых семей

Фото из архива
Фото из архива

26 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Диалоговая площадка, организованная с помощью Слонимской районной организации БСЖ, была посвящена различным аспектам семейной политики и роли женщины в обществе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель Слонимской районной организации Белорусского союза женщин Наталья Грасевич.

"На встрече речь шла о том, что прежде всего волнует женщин, что им близко и дорого, - о роли женщины в обществе, о действующих мерах государственной поддержки и перспективных направлениях развития семейной политики. Диалог начался с обсуждения темы современного брака. В центре внимания была и актуальная тема сокращения отпуска по уходу за ребенком. Женщины высказали разные мнения. Некоторые приводили веские доводы и в пользу сокращения отпуска, аргументируя, что женщине важно не растерять свои профессиональные качества и побыстрее вернуться к активной производственной и общественной жизни. Вместе с тем большинство слонимчанок сошлись на том, что женщине важно иметь выбор: воспитывать самой ребенка или строить карьеру. Хотя присутствующие и обратили внимание на то, что для безответственных, не желающих трудоустраиваться гражданок отпуск по уходу за ребенком в три года - неплохой вариант, когда можно и не работать, и за детьми не ухаживать, а государственные деньги получать", - отметили в районной организации БСЖ.

В числе поступивших предложений - рассмотреть возможность продления статуса многодетной семьи до тех пор, пока достигший 18-летнего возраста старший ребенок не получит образование, чтобы самому самостоятельно зарабатывать. Очевидно, что когда старший ребенок поступает учиться, расходы не уменьшаются, а, наоборот, увеличиваются в связи с тем, что надо платить за учебу, за съемное жилье.

Фото Слонимской районной организации БСЖ
Фото Слонимской районной организации БСЖ

На встрече в женской аудитории особое внимание было уделено темам, которые касаются благополучия, здоровья и воспитания детей. Они обсуждали и тему приемных семей. В Слонимском районе 108 несовершеннолетних имеют статус сироты, и лучший вариант для всех, чтобы они попали в опекунские или приемные семьи, дома семейного типа. Пришли к выводу, что надо больше популяризировать опыт приемных родителей и стремиться максимально поддерживать семьи, которые решили помочь детям, оставшимся без попечения родителей.

О самых разных приятных моментах, а также о некоторых сложностях, с которыми практически ежедневно сталкивается приемная семья, рассказала мама Елена Чилик. Она коснулась одной важной проблемы. Существует ограничение по числу детей, которые могут воспитываться в домах семейного типа - не более 10 ребят, даже если приемные родители имеют силы и желание помочь большему числу детей. Елена Чилик выступила за то, чтобы снять такое ограничение.

Большое внимание на встрече было уделено демографической ситуации. Дискуссия развернулась на предмет того, могут ли запреты абортов на государственном уровне стать действенной мерой, которая позволит уменьшить число нерожденных детей. Разговор шел и о необходимости поддерживать молодые семьи, которые не являются многодетными, в первую очередь помогая решить им жилищный вопрос. Очень возможно, что, имея собственную квартиру или дом, супруги как раз и задумываются над увеличением семьи.

"Во время разговора слонимчанки затронули еще одну актуальную тему. Учитывая, что в последнее время наметилась тенденция выходить замуж и жениться позже, необходимо увеличить возраст, когда семья будет иметь статус молодой (сейчас до 31 года). В результате встречи появился целый список актуальных предложений, самые интересные из которых будут направлены для дальнейшего рассмотрения", - рассказали участницы.

На мероприятие были приглашены эксперты, которые помогли разобраться в нюансах возникающих вопросов, в том числе из управления по труду, занятости и социальной защите, а также управления образования райисполкома, Центра социального обслуживания населения Слонимского района. Координатором диалоговой площадки выступила Наталья Грасевич.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети женщины многодетные семьи семья Слоним
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Благородные олени. Фото из архива Популяцию благородных оленей увеличивают в Минской области
Проверка светильников Могилевский "Зенит" наладил выпуск светильников для промышленных помещений
Фото из архива Стационары Гомельской области постепенно возвращаются к прежнему режиму работы
Фото из архива Перебои в электроснабжении в Брестской области устраняют более 100 бригад энергетиков
Фото из архива В Брестской области самый низкий уровень преступности по стране - УВД
Владимир Андрейченко во время собрания Андрейченко: нам важно узнать мнения людей через призму интересов Витебской области
Главное
Александр Лукашенко Госсекретарь Совбеза, главный контролер, губернатор и гендиректор СТВ - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Политическое сотрудничество, торговля, поставка вакцины - Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили ключевые темы
Головченко: есть все предпосылки для преодоления спада в торговле между Беларусью и Россией
АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Старт продаж в доме "Мальдивы" – квартира вашей мечты всего от 1 999 BYN за метр!
Топ-новости
На Белорусской атомной электростанции создаются два фонда
"Молодцы, и дальше надо действовать" - Лукашенко при назначении Герасимова похвалил КГК за оперативность
Работники белорусских предприятий об экономических санкциях: это нарушение прав десятков тысяч людей
Строительство нового азотного комплекса и работа с коллективом - Ляшенко о задачах на новом посту
ГАИ в гололед призывает водителей к особому вниманию
Брифинг о международных подходах в сфере ядерной и радиационной безопасности пройдет в БЕЛТА 27 января
Образовательный центр безопасности МЧС открыт в Минске
Сенаторы подключатся к мониторингу цен на лекарства
У телеканала СТВ новый генеральный директор
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 27 января из-за сильного ветра
За сутки в Беларуси зарегистрированы 847 пациентов с COVID-19, выписаны 754
Новый губернатор Брестской области о приоритетах в работе: в первую очередь люди и развитие региона
Особое внимание должно быть уделено контролю за расходованием бюджетных средств - председатель КГК
Белорусский рубль на торгах 26 января ослаб к трем основным валютам
ТЦСОНы с начала года выполнили почти 1,9 тыс. заявок по доставке продуктов и медикаментов
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.