Диалоговые площадки могут стать примером для решения назревших вопросов - депутат

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Диалоговые площадки могут стать примером для решения назревших вопросов. Таким мнением поделился с журналистами депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по законодательству Виталий Уткин на диалоговой площадке "Конституционное реформирование и партийное строительство" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Виталия Уткина, в первую очередь работа таких площадок должна показать, как необходимо рассматривать назревшие вопросы, в частности, политические. "Все должны понимать, что это темы, которые возникали с развитием общества за 26 лет суверенного государства. Это не сиюминутно возникшие вопросы - как по экономическим, так и социальным, правовым направлениям, - отметил он. - Диалоговые площадки могут стать примером для решения назревших вопросов. Люди должны понимать, что здесь собирается открытая к диалогу аудитория, готовая к конструктивному и объективному обсуждению назревших проблем. Некоторые же пытаются показать что-то, выходя на улицы".

Предложения по изменениям в Конституцию - не первый подобный проект. "Эта тема периодически рассматривается с развитием юридической науки, правовой ситуации в стране. И об этом говорит наш Президент. Сегодня необходимо показывать степень развития нашего общества на мирных площадках, где собираются профессионалы, специалисты, преданные своему делу люди, чтобы в дальнейшем общество жило по тем правилам, которые будут закреплены в основном законе - Конституции. А Конституция, как сказал глава нашего государства, принимается не на улицах", - подчеркнул Виталий Уткин.

По словам депутата, работа площадок демонстрирует диалог в развитии.

Панельная дискуссия организована Гомельским государственным университетом имени Ф.Скорины при содействии главного управления юстиции Гомельского облисполкома. Участниками дискуссий стали ученые-правоведы.

Как уточнила модератор площадки председатель Гомельской областной нотариальной палаты Маргарита Жорова, высказанные предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства будут аккумулированы для обсуждения на областном форуме "Конституционная реформа как значимый фактор экономических, политических и социальных преобразований".-0-