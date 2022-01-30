Директор ОАО "Рассвет им. К.П.Орловского": можно хорошо зарабатывать и в сельском хозяйстве, все зависит от человека

30 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Можно хорошо зарабатывать и в сельском хозяйстве, все зависит от человека. Такое мнение, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, высказал директор ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского" Александр Багель, сообщает БЕЛТА.

Александр Багель отметил, что сегодня качественные условия жизни созданы и в больших городах, и в сельской местности. Возможность достойно жить и зарабатывать есть у каждого - главное, чтобы было стремление. "Если человек работает честно и добросовестно, проявляет инициативу и старание, то можно хорошо зарабатывать во всех сферах, в том числе и в сельском хозяйстве, - подчеркнул руководитель. - При средней зарплате на нашем предприятии за прошлый год более Br1 тыс. некоторые зарабатывают и Br2 тыс., и Br2,5 тыс. Главное работать".

Сегодня повысилось благосостояние людей, и, соответственно, изменились приоритеты: не всегда для тех же молодых людей на первом плане зарплата. "Если старшее поколение прежде трудилось от зари и до зари, невзирая на праздники и выходные, то новое поколение хочет найти баланс между работой и личным временем - растить детей, проводить время с семьей и друзьями, - отметил Александр Багель. - Доходы их устраивают, а вот ненормированный рабочий день - нет. Сегодня руководителям, особенно сельских предприятий, необходимо искать пути решения этого вопроса, чтобы привлекать молодежь. Рассчитывать нагрузку так, чтобы люди и зарплатой были довольны, и могли уйти на выходные, отдохнуть. В самом деле, этого хочется больше в молодости, а в старости уже не так сильно".

Директор "Рассвета" подчеркнул: чтобы люди закреплялись в сельской местности, нужно продолжать развивать малые населенные пункты. Социальным объектам люди сегодня придают большое значение: должны появляться и дома культуры, и кафе, и кинотеатры. "Не хлебом единым живет человек, - уверен руководитель. - Именно поэтому Президент в своем выступлении остановился на развитии агрогородков и перспективных сельских населенных пунктов, появлении так называемых "деревень будущего". Это касается и нашего сельхозпредприятия. Сейчас стоит задача выработать единые критерии к определению "деревня будущего". На мой взгляд, они станут своеобразными маяками развития, будет учтено все: от ремонта дорог до сферы образования".

По словам Александра Багеля, важным остается курс белорусского государства на социальную поддержку населения, которая с годами не уменьшается, а только увеличивается. Импонирует директору поддержка среднего и малого бизнеса, который, в свою очередь, должен работать честно и по закону.

"Президент расставил акценты и в вопросах внешней политики, - сказал он. - Я тоже считаю, что нас - белорусов, россиян и украинцев - хотят разъединить искусственно. Наши братские народы тысячелетиями жили вместе, имеют общие корни, поэтому с соседями нужно жить в мире и дружбе".-0-