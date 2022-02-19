Для маленьких жителей Воложина в яслях-саду №3 созданы дополнительные места

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 19 февраля 2022
Минск +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:53 В МНС пояснили налогообложение доходов физлиц от создания и размещения контента в интернете Экономика
16:42 Сенатор: проект Конституции ставит во главу угла развитие всего государства Общество
16:35 "АМКОДОР" и Ленинградская область расширят сотрудничество в поставках техники и подготовке кадров Общество
16:20 Школьников приглашают к участию в конкурсе к Году исторической памяти Общество
16:14 Пархомчик: Россия для Беларуси - основной и надежный партнер Общество
15:55 БЕЛАЗ с 2015 года посетили более 157 тыс. промышленных туристов Общество
15:43 Для маленьких жителей Воложина в яслях-саду №3 созданы дополнительные места Регионы
15:37 В Минтруда рассказали об особенностях трудового договора с предварительным испытанием Общество
15:27 Совмин определил порядок подтверждения производства промпродукции на территории Беларуси Экономика
15:18 Кличковская: участие в референдуме дает возможность почувствовать сопричастность к истории страны Регионы
15:11 Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира в Дохе Спорт
15:07 Старт женского лыжного марафона на Олимпиаде перенесен Спорт
15:05 Мезенцев: учения "Союзная решимость" подтвердили оборонный характер Военной доктрины СГ Общество
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 7856 пациентов с COVID-19, выписаны 1513 Общество
14:52 День открытых дверей ГУВД Мингорисполкома собрал более 400 юношей и девушек Общество
14:48 Вольфович порекомендовал американскому журналисту съездить в Брестскую крепость Общество
14:37 В России с участием Лукашенко и Путина прошли стратегические учения с запуском гиперзвуковых ракет Президент
14:23 Сенатор: буду голосовать за наши традиционные ценности Общество
14:19 Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз автозапчастей на Br1,4 млн Происшествия
14:08 Нарушение электроснабжения и упавшие деревья. Последствия сильного ветра в Гродненской области Происшествия
14:03 Белорусская инспекция речного судоходства в 2021 году провела 1,6 тыс. мониторингов по безопасности Общество
13:51 Аналитик: Запад проводит усиленную пропагандистскую кампанию о российской "агрессии" Политика
13:45 Мужская сборная Швеции по керлингу выиграла золото Олимпиады Спорт
13:41 Минтруда разъяснило особенности уплаты страховых взносов для ИП, нотариусов и адвокатов Общество
13:37 Вольфович: совместная группировка военнослужащих успешно справилась с задачами "Союзной решимости" Общество
13:30 БРСМ запустил онлайн-голосование за лучшую разработку "100 идей для Беларуси" Общество
13:25 Анна Гуськова по возвращении из Пекина: на Олимпиаде было классно Спорт
13:17 МТЗ и Вологодская молочнохозяйственная академия заключили соглашение о сотрудничестве Общество
13:12 Сенатор: участие в референдуме - это осознание всей ответственности за счастливое будущее наших детей Общество
13:09 Лукашенко и Путин приняли участие в тренировке по управлению Вооруженными Силами России Президент
Все новости
Все новости
Регионы
19 февраля 2022, 15:43

Для маленьких жителей Воложина в яслях-саду №3 созданы дополнительные места

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
Детский сад на юго-западе Бреста планируют ввести в строй в 2023 году
На ремонт и реконструкцию домов-интернатов Гродненской области в 2021 году затрачено более Br357 тыс.

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложине в яслях-саду №3 "Пралеска" созданы дополнительные места. Как рассказали БЕЛТА в пресс-службе Минского областного исполнительного комитета, торжественное мероприятие по этому случаю состоится 21 февраля при участии руководства Воложинского района.

Программа включает торжественную часть, экскурсию по учреждению с демонстрацией оснащения групп, а также творческие выступления дошкольников.

Для жителей Воложина появление дополнительных мест в яслях-саду является важным событием. Это позволит увеличить процент охвата дошкольным образованием детей и пополнить коллектив новыми сотрудниками.

В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В первую очередь это касается охраны и укрепления физического и психического здоровья детей. Полностью обеспечено развитие познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического воспитания ребенка. Внимание уделяется заботе об эмоциональном благополучии каждого ребенка.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Воложин детские сады
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Кличковская: участие в референдуме дает возможность почувствовать сопричастность к истории страны
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках Минска
Фото обкома отраслевого профсоюза Более Br35 тыс. возвращено работникам сферы ЖКХ Могилевской области по требованию профсоюза
Фото из архива Задачи со звездочкой: гомельская молодежь разгадывала шифры патриотического квиза
Выставку "Дембельский альбом" презентовали в Бресте
Фото из архива ГАИ Витебской области начала профилактическую отработку трассы М3
Главное
В России с участием Лукашенко и Путина прошли стратегические учения с запуском гиперзвуковых ракет
Лукашенко и Путин приняли участие в тренировке по управлению Вооруженными Силами России
Вольфович: совместная группировка военнослужащих успешно справилась с задачами "Союзной решимости"
Анна Гуськова по возвращении из Пекина: на Олимпиаде было классно
Топ-новости
Лукашенко: тот, кто в санкционной войне полез на передовую, сильно пострадает
Субсидии на организацию собственного дела в 2021 году получили почти 1,4 тыс. безработных
Беларусь передала Кубе гуманитарную помощь
Вольфович порекомендовал американскому журналисту съездить в Брестскую крепость
Пархомчик: Россия для Беларуси - основной и надежный партнер
В Минтруда рассказали об особенностях трудового договора с предварительным испытанием
Мезенцев: учения "Союзная решимость" подтвердили оборонный характер Военной доктрины СГ
Александра Саснович вышла в основную сетку теннисного турнира в Дохе
БЕЛАЗ с 2015 года посетили более 157 тыс. промышленных туристов
Совмин определил порядок подтверждения производства промпродукции на территории Беларуси
Сенатор: участие в референдуме - это осознание всей ответственности за счастливое будущее наших детей
Нарушение электроснабжения и упавшие деревья. Последствия сильного ветра в Гродненской области
День открытых дверей ГУВД Мингорисполкома собрал более 400 юношей и девушек
Минтруда разъяснило особенности уплаты страховых взносов для ИП, нотариусов и адвокатов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 7856 пациентов с COVID-19, выписаны 1513
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.